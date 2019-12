B. premier miał zlecić zabójstwo tłumaczki. Oskarżył go ochroniarz

Były malezyjski premier Najib Razak złożył tradycyjną muzułmańską przysięgę, w której zaprzeczył, że miał związek z zabójstwem mongolskiej tłumaczki w 2006 roku. Były ochroniarz premiera wydał wcześniej oświadczenie, w którym twierdzi, że Najib polecił mu zabić kobietę i pozbyć się ciała.

– Nie znałem ani nie spotkałem zmarłej. Jeśli kłamię, niech Bóg mnie przeklnie. Jeśli jednak mówię prawdę, niech Bóg przeklnie tych, którzy mnie oczerniają – powiedział po piątkowych modłach w jednym z meczetów w Kuala Lumpur.



W poniedziałek były ochroniarz Najiba, Azilah Hadri – skazany już na śmierć za zabójstwo 28-letniej Altantuyi Shaariibuu – poinformował w oświadczeniu, że jego dawny pracodawca miał określić kobietę jako „obcego szpiega” i „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”. Hadri twierdzi, że wierzył, iż Najib ochroni go później przed wymiarem sprawiedliwości.



Szczątki kobiety znaleziono jesienią 2006 roku, wiele tygodni po jej zabójstwie; ich stan wskazywał na to, że zostały zniszczone materiałami wybuchowymi. Według malezyjskich organizacji pozarządowych kobieta miała towarzyszyć Najibowi, wówczas wicepremierowi i ministrowi obrony, podczas oficjalnych podróży biznesowych i posiadać wiedzę na temat kontraktu obejmującego zakup od Francji dwóch okrętów podwodnych Scorpene w 2002 roku. Nie znaleziono jednak na to wystarczających dowodów.



Shaariibuu, która wcześniej mieszkała w Rosji, Chinach i Mongolii, pracowała jako tłumaczka bliskiego współpracownika Najiba, Abdula Razaka Bagindy. Przyznał on później, że był z nią w związku. W 2008 roku został oczyszczony z zarzutów nakłaniania do jej zabójstwa.

Wyrok śmierci



W 2015 roku malezyjski sąd skazał prawomocnym wyrokiem na karę śmierci Azilaha i innego byłego ochroniarza Najiba, Sirula Azhara Omara. Ten ostatni wyjechał jednak wcześniej do Australii, która nie zgodziła się na ekstradycję.



Najibowi Razakowi, który kierował rządem w latach 2009-2018, nigdy nie postawiono zarzutów w sprawie Altantuyi Shaariibuu, ale sprawa pozostała ważnym elementem malezyjskich rozgrywek politycznych.



Najib mierzy się obecnie z 40 zarzutami związanymi z korupcją i nadużywaniem władzy w związku z globalnym skandalem finansowym 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Między 2009 a 2014 rokiem z tego państwowego funduszu rozwoju wyprowadzono miliardy dolarów, a kilkaset milionów znalazło się na prywatnych kontach byłego premiera.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Polityk konsekwentnie zaprzecza wszystkim zarzutom, ale skandal miał wpływ na jego odsunięcie od władzy po wyborach w maju 2018 roku.