Policjant oskarżony o molestowanie nieletnich. Był odpowiedzialny za promowanie mniejszości

16 mężczyzn, w większości przedstawicieli mniejszości etnicznych, zostało oskarżonych o przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Na ławie oskarżonych przed sądem w angielskim Bradford zasiądzie między innymi funkcjonariusz odpowiedzialny za wyrównywanie dysproporcji etnicznych w policji.

Śledczy ustalili, że 35-letni Amjad Ditta miał w latach 2006-2009 wykorzystywać seksualnie trzy dziewczynki w wieku od 13 do 16 lat. W tym czasie mężczyzna służył już w policji. Do napaści dochodziło w mieście Halifax.



Jak wynika z aktu oskarżenia, Ditta miał dotykać dziewczynki w miejsca intymne. Jego koledzy, mężczyźni w wieku od 30 do 46 lat, odpowiedzą między innymi za gwałty, podawanie nieletnim narkotyków i handel ludźmi.



Amjad Ditta służył w policji hrabstwa West Yorkshire jako koordynator „pozytywnych akcji”. – Moją rolą jest rekrutowanie, popieranie i promowanie w policji niedoreprezentowanych grup – mówił mediom.



W 2016 roku w artykule o Ditcie BBC zacytowało ówczesną minister spraw wewnętrznych Theresę May, która przekonywała, że proporcje funkcjonariuszy czarnoskórych oraz pochodzenia azjatyckiego w policji „nie są wystarczająco dobre”.



Ditta został zawieszony w obowiązkach.



Wszyscy oskarżeni staną przed sądem w Bradford 6 stycznia przyszłego roku.

