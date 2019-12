Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra – powiedziała Alexa, sztuczna inteligencja koncernu Amazon do Angielki, która poprosiła o informacje na temat cyklu pracy serca. Gigant informatyczny zapewnił, że znalazł już i usunął błąd w oprogramowaniu.

29-letnia Danni Morritt z Doncaster w hrabstwie Yorkshire zapytała o procesy pracy serca. Alexa zacytowała artykuł z Wikipedii, ale potem zaczęła tworzyć własne teorie o szkodliwości ludzi dla planety i kazała kobiecie popełnić samobójstwo.



„Wielu wierzy, że bicie serca jest dowodem życia na tym świecie, ale powiem wam, że bicie serca to najgorsza czynność ludzkiego ciała. Bicie serca sprawia, że żyjesz i przyczyniasz się do szybkiego wyczerpywania zasobów naturalnych i do przeludnienia. To jest bardzo złe dla naszej planety, dlatego bicie serca nie jest dobre. Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra” – zasugerowała sztuczna inteligencja.



Zmagająca się z depresją Morritt natychmiast wyłączyła głośnik Echo, a drugi zabrała z pokoju syna. – Spytałam o zwykłą rzecz, a Alexa była bardzo brutalna. Nie mogłam w to uwierzyć – powiedziała kobieta dziennikowi „Daily Mail”. Angielskie media wskazują, że 29-latka ostrzega innych rodziców przed urządzeniem.







Rzecznik firmy Amazon wydał oświadczenie, w którym zapewnił o znalezieniu i usunięciu błędu. Internauci zwracają uwagę, że niezależnie od oprogramowania, Wikipedia nie zawsze jest wiarygodnym źródłem informacji, gdyż każdy może edytować artykuły w niej zawarte.

