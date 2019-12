Kamil Stoch znów wygrywa. Pierwsze indywidualne zwycięstwo w tym sezonie

Po słabszych startach w pierwszych konkursach sezonu Kamil Stoch w końcu pokazał klasę. Polak wygrał zawody w szwajcarskim Engelbergu, wyprzedzając Austriaka Stefana Krafta i Niemca Karla Geigera. Punkty klasyfikacji generalnej zdobyli również Piotr Żyła (8.), Dawid Kubacki (22.) i Stefan Hula (25.). Konkurs w Englebergu jest próbą generalną przed Turniejem Czterech Skoczni.

Sobotnia rywalizacja w Engelbergu od początku przebiegała pod dyktando Stocha i Krafta. Polak zaczął od najlepszego skoku w serii treningowej, a następnie musiał uznać wyższość Austriaka w kwalifikacjach. Gdy zaczęła się walka o pucharowe punkty również nikt nie potrafił im dorównać.



Stoch w pierwszej serii uzyskał 138 m, co okazało się najlepszą odległością dnia. Kraft wylądował 3,5 m bliżej i tracił 4,5 pkt. W finałowej próbie Austriak miał 137,5 m i trzykrotny mistrz olimpijski musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Stoch skoczył 136 m, ale wystarczyło to do zwycięstwa w konkursie.



– Bardzo dobrze mi się tutaj skakało. Od pierwszej próby czułem się dobrze. Robiłem, co do mnie należy i świetnie się przy tym bawiłem – powiedział Stoch przed kamerą TVP.



Świetna postawa Stocha w Engelbergu nie jest niczym niezwykłym. W Szwajcarii poprzednio triumfował sześć lat temu, a łącznie na podium stawał tam już dziewięć razy.



22. był Dawid Kubacki, a 25. Stefan Hula. Po pierwszej serii udział w konkursie zakończyli 34. Maciej Kot, i 39. Klemens Murańka.

źródło: TVP Sport, PAP

Kraftowi na pocieszenie zostało objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O 16 punktów wyprzedza zdobywcę Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Stoch awansował na piąte miejsce. Od lidera ma o 110 pkt mniej.W Pucharze Narodów Polska zajmuje trzecie miejsce, za Austrią i Norwegią.W niedzielę w Englebergu odbędzie się drugi konkurs indywidualny. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 13.30, a pierwsza seria konkursowa ma rozpocząć się o 15.