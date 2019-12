Zderzenie autokaru z ciężarówką. Jest wielu zabitych

Co najmniej 20 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wypadku, do którego doszło we wschodniej części Gwatemali. Zderzyły się autokar z ciężarówką – podały tamtejsze służby.

Do incydentu doszło nieopodal miasta Gualan. Autokar przewoźnika Rápidos del Sur jadący do miasta Santa Elena niedaleko granicy z Meksykiem zderzył się z ciężarówką. Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka się przewróciła.



Prawdopodobną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Według świadków, kierowca ciężarówki stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w autobus. Kierowcom nic się nie stało. Obydwu aresztowała policja.



„Głębokie ubolewanie” z powodu wypadku wyraził na Twitterze prezydent elekt Gwatemali Alejandro Giammattei.

