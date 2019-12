Pod koniec stulecia zostanie nas ok. 21 milionów. Ekspert widzi rozwiązanie

Prognozy ONZ pokazują, że pod koniec tego stulecia zostanie około 20-21 milionów Polaków. I to przy założeniu, że zwiększy nam się dzietność – przypomniała w rozmowie z TVP Info Barbara Socha, podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej. Z kolei dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej zauważył, że impuls zachęcający do posiadania dzieci musi być duży i rosnący. Nie może to być taka sama kwota za każde dziecko, lecz na każde następne cztery, pięć, a nawet sześć razy większa.

Po wojnie było ponad 700 tys. urodzeń. Za parę lat te roczniki zaczną odchodzić. A dzisiaj mamy urodzenia rzędu 400 tysięcy, więc czeka nas poważne tąpnięcie, niezależnie od tego, czy zwiększymy dzietność. Oczywiście należy je zwiększać – mówiła wiceminister Socha.



– Ciężar, rezygnacja, koszt z atrakcji życia albo inwestycja w długiej perspektywie – tak zdaniem dra. Bartoszewicza traktowane jest macierzyństwo. – Ale tu i teraz jest zawsze ważniejsze w ekonomii – zaznaczył ekspert.



Chyba że - kontynuował – tak jak w mechanizmie oszczędzania, mamy dużą zachętę związaną z korzyścią odłożenia konsumpcji. – Rezygnuję dzisiaj z korzyści, bo zyskuję dzięki temu, że to dziecko np. otwiera mi pewne możliwości – dodał.

źródło: TVP Info

Takim impulsem są, w założeniu, wszelkie mechanizmy fiskalne, jak np. odliczenia od podatków. – Tylko trzeba by rozważyć wielokrotność tego mechanizmu: nie na każde dziecko taką samą kwotę, tylko na każde następne więcej nie razy dwa, ale cztery, pięć, a nawet sześć razy – przekonywał.