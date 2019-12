Ukraińcy wolą Merkel od Łukaszenki. Duda w czołówce

Przez ostatnie lata prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka cieszył się sympatią na Ukrainie, gdzie ceniono go za „porządek” w kraju. Najnowszy sondaż zepchnął go jednak na drugą pozycję, za kanclerz Niemiec Angelę Merkel. W czołówce niezmiennie jest prezydent Polski Andrzej Duda.

Z listopadowego badania opnii publicznej wykonanego przez ośrodek badawczy Rejtynh wynikało, że Łukaszenka cieszył się sympatią 66 proc. Ukraińców, w grudniowym prezydent stracił 1 pkt proc. Wyprzedziła go Merkel (wzrost z 60 do 69 proc.). To efekt szczytu normandzkiej czwórki w Paryżu z 9 grudnia, który większość respondentów uznała za sukces ukraińskiego prezydenta.



Większym powodzeniem: wzrost z 40 proc. do 52 proc. zaczął się cieszyć również inny uczestnik rozmów pokojowych w Berlinie, prezydent Francji Emannuel Macron. Wzrost poziomu sympatii z 39 do 52 proc. dał mu trzecie miejsce w zestawieniu. Tym samym Macron wyprzedził Andrzeja Dudę (spadek z 48 do 41 proc.).



Niezmiennie niską sympatią cieszy się prezydent Rosji Władimir Putin, którego lubi jedynie 17 proc. ankietowanych – głównie na południowym-wschodzie kraju. Negatywnie odnosi się do niego aż 72 proc. respondentów. Ukraińcy badacze wskazują też, że nastąpił wzrost odsetka osób uważających Rosję za kraj-agresora z 60 do 72 proc.

