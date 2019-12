Politolog: To moralna klęska UE. Jednak sankcje USA nieznacznie spowolnią NS2

Unia Europejska powinna przyłączyć się do sankcji, jakie rząd amerykański postanowił nałożyć od 2020 roku na firmy zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2. – powiedział politolog Artur Wróblewski. - Niestety jednak w Brukseli przeważyły interesy partykularne poszczególnych państw i firm – tak ekspert ocenił potępienie przez UE sankcji USA.

Egoizm, partykularyzm i chęć zysku – tym, według naszego rozmówcy, kierowała się Bruksela, potępiając amerykańskie sankcje wobec firm zaangażowanych w budowę gazociągu Nord Stream 2. – Zasadniczo Unia Europejska sprzeciwia się nałożeniu sankcji na europejskie firmy prowadzącą legalną działalność – oświadczył w sobotę rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.



W piątek prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok, w którą wpisano m.in. sankcje na firmy budujące rurę na dnie Morza Bałtyckiego. Inwestycja w 2020 roku ma umożliwić przesył gazu bezpośrednio z Rosji do Niemiec, z pominięciem m.in. Polski i Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie, Ukraina, a także Unia Europejska sprzeciwiają się projektowi.

– Amerykańskie sankcje chronią interesy Europy – przypomniał w rozmowie z portalem tvp.info Artur Wróblewski. – Kara jest zgodna z ogólnie pojętym interesem Starego Kontynentu, ponieważ Rosja zyski, jakie czerpie ze sprzedaży gazu, przeznacza na zbrojenia i działania naruszające prawo międzynarodowe, jak choćby okupacja ukraińskiego Krymu - zaznaczył nasz rozmówca.– Europa powinna się do tych sankcji przyłączyć. – stwierdził Artur Wróblewski. Choć, jak przyznał, zatwierdzone przez Donalda Trumpa restrykcje nie uderzą skutecznie w projekt. Mogą go jedynie nieznacznie opóźnić i zwiększyć jego koszt.

Nasz rozmówca zauważył, że pozostało jeszcze do położenia jakieś 180-200 km rury. Przy dobrej pogodzie, a taką właśnie mamy, można kłaść kilka kilometrów dziennie.



– Sankcje – dodał – można też ominąć – zmienić banderę statków, wyleasingować jednostki – wymieniał Artur Wróblewski.



Co skutecznie położyłoby kres projektowi? – Odcięcie Rosji od systemu finansowego, jak np. Syrii – odpowiedział politolog. Na to administracja Trumpa się nie odważyła – dodał.