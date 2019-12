Papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Angelo Sodano

Papież Franciszek przyjął rezygnację ze stanowiska dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano, któremu nadał tytuł dziekana emerytowanego Kolegium Kardynalskiego – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

92-letni kardynał był dziekanem od 30 kwietnia 2005 roku, po wyborze na papieża kard. Josepha Ratzingera, który wcześniej sprawował ten urząd. Wcześniej od 30 listopada 2002 roku pełnił rolę wicedziekana.



Angelo Sodano urodził się 23 listopada 1927 r. w miejscoscowości Isola d'Asti w regionie Piemont. Był drugim z sześciorga dzieci w rodzinie właścicieli ziemskich. Ojciec, Giovanni Sodano zmarł w 1991 roku, krótko przed nominacją kardynalską swego syna. Był przez trzy kadencje posłem włoskiego parlamentu.



Sodano po studiach, święceniach kapłańskich i 9-letniej pracy jako wykładowca i duszpasterz młodzieży w Asti, w 1959 r. podjął pracę w służbach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej.



Jako absolwent Papieskiej Akademii Kościelnej był sekretarzem w nuncjaturach w Ekwadorze, Urugwaju i Chile. W 1968 r. powrócił do Watykanu, gdzie przez 10 lat był koordynatorem w Sekretariacie Stanu odpowiedzialnym przede wszystkim za niemiecki obszar językowy. W tym czasie podróżował ze specjalnymi misjami do Rumunii, na Węgry i do Berlina Wschodniego.



W 1977 r. papież Paweł VI podniósł go do godności arcybiskupa, mianując go zarazem nuncjuszem apostolskim w Chile, rządzonym wówczas przed wojskowy rząd generała Pinocheta. Dzięki mediacji abp. Sodano został zażegnany w tym czasie konflikt między Chile i Argentyną o Kanał Beagle. Watykański dyplomata często wypowiadał się krytycznie o aktach przemocy reżimu Pinocheta oraz apelował o poszanowanie i przywrócenie praw człowieka.

Przygotowania do Bożego Narodzenia. W Watykanie stanęła choinka Choinka bożonarodzeniowa dotarła na plac Św. Piotra w Watykanie. Świerk ma ok. 26 m wysokości i 70 cm średnicy. Pochodzi z wielowiekowych lasów w... zobacz więcej

Po 11 latach spędzonych na placówce w Chile, papież Jan Paweł II powołał arcybiskupa w 1988 r. do Sekretariatu Stanu. W tej funkcji reprezentował on Stolicę Apostolską w pertraktacjach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE). Gdy w dwa lata później poszukiwano następcy kard. Casarolego, papież wybrał doświadczonego dyplomatę, mianując go 1 grudnia 1990 pro-sekretarzem, a 29 stycznia 1991 r. sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.



Od tego czasu, z nadania papieża, kard. Sodano był najwyższym przedstawicielem politycznej i dyplomatycznej działalności Stolicy Apostolskiej. Protokolarnie często reprezentował Benedykta XVI, z reguły po audiencji u Ojca Świętego prowadził szczegółowe rozmowy z jego gośćmi. Obok przyjmowania wizyt państwowych w Watykanie do specjalnych obowiązków kard. Sodano należało reprezentowanie papieża podczas obligatoryjnych „rewizyt” w rzymskich rezydencjach głów państw.

Decyzją Papieża Franciszka Dziekan Kolegium Kardynalskiego będzie wybierany na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia mandatu. Po zakończeniu sprawowania tej funkcji będzie mógł przyjąć tytuł Dziekana emeryta Kolegium Kardynalskiego @Pontifex_pl https://t.co/ri3QeSASKf — Radio Watykańskie (@rwatykanskie) December 21, 2019

Dziekan Kolegium Kardynalskiego przewodniczy temu zespołowi, nie ma jednak żadnych uprawnień wobec innych duchownych będąc pierwszym pośród równych. Jest zawsze w randze kardynała-biskupa. Do jego zwyczajowych zadań należy m.in. przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym po śmierci papieża, odprawianie Mszy św. na rozpoczęcie konklawe i przewodniczenie obradom konklawe.

Zgodnie z paragrafem 4 kanonu 352 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 dziekan Kolegium Kardynalskiego zobowiązany jest do stałego zamieszkania w Rzymie. Z chwilą wakansu tego urzędu (jak to ma miejsce obecnie) kardynałowie-biskupi zebrani pod przewodnictwem prodziekana, a gdy go nie ma to najstarszego z nich, powinni wybrać ze swego grona dziekana Kolegium. Jego nazwisko przedstawiają papieżowi, któremu przysługuje prawo zatwierdzenia wybranego.



Kolegium Kardynalskie wybierze następnego dziekana



Do grona kardynałów-biskupów należą: kard Angelo Sodano (92 lata), wicedziekan kard. Giovanni Battista Re (85 lat), Francis Arinze (87 lat), Tarcisio Bertone (85 lat), José Saraiva Martins (niemal 88 lat).



28 czerwca 2018 roku Franciszek poszerzył grono kardynałów-biskupów, zaliczając do nich watykańskiego Sekretarza Stanu kard. Pietra Parolina (64 lata), prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kard. Leonarda Sandriego (76 lat), prefekta Kongregacji ds. Biskupów kard. Marca Ouelleta (75 lat) oraz ówczesnego prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernanda Filoniego (73 lata).

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI, Vatican News

Można się spodziewać, że w najbliższych dniach wybiorą oni następcę kard. Sodano.