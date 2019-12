Gazprom zapłaci Ukrainie 2 mld 900 mln dolarów

Rosyjski Gazprom zapłaci Ukrainie 2 miliardy 900 milionów dolarów gotówką w związku z wyrokiem sądu arbitrażowego w Sztokholmie. W ubiegłym roku sąd nakazał Gazpromowi wypłacenie Naftohazowi odszkodowania za to, że rosyjski monopolista nie dostarczał Ukraińcom wystarczającej ilości gazu do tranzytu. Wypłata ma nastąpić do 29 grudnia i ma być elementem szerszego porozumienia gazowego z Kijowem.

Gazprom potwierdził też, że sfinalizował z ukraińskim Naftohazem umowę tranzytową, co zagwarantuje eksport i przepływ rosyjskiego gazu do Europy po 1 stycznia 2020 roku. Do podpisania porozumienia z Ukrainą ma dojść do 29 grudnia, Kijów ma wycofać też inne, zaległe roszczenia.



Wcześniej ukraiński minister energetyki Ołeksij Orżel ujawnił, że nowa gazowa umowa tranzytowa z Rosją została przedłużona o pięć lat, z opcją jej prolongaty o kolejne dziesięć. Dodał, że taryfy tranzytowe dla rosyjskiego gazu zostaną podwyższone. Nie podał jednak szczegółów.



Minister Ołeksij Orżel powiedział też, że w umowie nie ma zapisów dotyczących bezpośrednich dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę, choć przewiduje ona takie porozumienie.

#wieszwiecej Polub nas