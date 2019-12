„Jego największą radością była wolna Polska”. Trwa pogrzeb gen. Bieńkowicza z udziałem prezydenta

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęły się w sobotę w Krakowie uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza „Rączego”, żołnierza AK, kawalera Orderu Virtuti Militari, skazanego przez komunistyczne władze na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. – Największą jego radością była wolna Polska i największą radością byli młodzi, którzy przychodzili do niego słuchać jak za nią walczył – mówił prezydent.

Gen. Bieńkowicz zmarł 13 grudnia w wieku 96 lat w Krakowie. Jego uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy.



W ostatnim pożegnaniu generała „Rączego” oprócz rodziny, kombatantów, żołnierzy Wojska Polskiego oraz przyjaciół i wychowanków weterana, biorą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych - z prezydentem Andrzejem Dudą, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem i prezesem IPN Jarosławem Szarkiem na czele.



Po mszy kondukt pogrzebowy przejdzie na miejsce wiecznego spoczynku zmarłego w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Uroczystość z udziałem honorowej asysty wojskowej zakończy salwa honorowa i ceremonia złożenia wieńców.



Prezydent nazwał zmarłego człowiekiem „skromnym w swojej niewątpliwej wielkości”.



– Mimo, że nie był jeszcze pełnoletni już jako harcerz stanął do walki przeciwko okupantowi sowieckiemu i niemieckiemu. To harcerstwo, to AK, walka z bronią w ręku, którą można dziś zamknąć jednym. Tą wstęgą, która spoczywa na jego trumnie i tym orderem, który leży jako pierwszy. Krzyżem Virtuti Militari. Każdy z żołnierzy tamtych czasów doskonale wie, że tego odznaczenia za darmo, na tak zwane piękne oczy nikomu nie dawali. To było rzeczywiście odznaczenie za męstwo, za wyjątkowe bohaterstwo, za wyjątkowy heroizm. Dlatego tak niewielu to wielkie polskie odznaczeni otrzymało – mówił prezydent.

#wieszwiecej Polub nas

Pogrzeb ofiar sowieckiej zbrodni w Łęgutach W Łęgutach koło Gietrzwałdu odbędą się w sobotę uroczystości pogrzebowe ok. 20 osób zamordowanych w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej.... zobacz więcej

Jak dodawał, odznaczenie jest „świadectwem tego, jakim był generał co potwierdziły lata jego życia późniejsze, gdy nie pogodził się z tym, że nadeszła druga okupacja a wojna się nie skończyła”.– Zapłacił za to srogą cenę więzienia, wyroku śmierci, tortur – powiedział, dodając, że Bieńkowicz „nigdy nie zaparł się swojej wiary i przekonań, nigdy się nie złamał”.– Dziś aktualny szef sztabu generalnego gen. Andrzejczak często powtarza, że trzeba wojsko wyprowadzić ze strefy komfortu, zerwać żołnierzy, po to by czuli, że alarm może być w każdej chwili, żeby pamiętali, że są armią. Jakże to odwrotne do życia pana generała, który przez większość życia był poza strefą komfortu. Doznał tej możliwości dopiero w ostatniej części życia, bo największą jego radością była wolna Polska i największą radością byli młodzi, którzy przychodzili do niego słuchać jak za nią walczył – mówił prezydent.

Tadeusz Bieńkowicz „Rączy” urodził się 19 kwietnia 1923 r. We wrześniu 1939 r. był ochotnikiem w baonie frontowym harcerzy w Lidzie. Od 1943 r. służył w Armii Krajowej na terenie Okręgu Nowogrodzkiego. Przyjął pseudonim „Rączy”, pełnił funkcję dowódcy plutonu w 2 batalionie 77 Pułku Piechoty AK. Jako dowódca grupy szturmowej przeprowadził akcję odbicia więźniów w Lidzie, za co został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.



Po zakończeniu wojny i przedostaniu na terytorium Polski nie ujawnił się. Do czerwca 1950 r. działał w konspiracji Ruchu Oporu Armii Krajowej. Aresztowany przez UB w Gdańsku za działalność antykomunistyczną, poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, po procesie został skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W maju 1956 r. na mocy amnestii został zwolniony z więzienia.



Przez wiele lat prowadził aktywną działalność społeczno-kombatancką. W 2016 r. za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.



W 2018 r. prezydent Duda wręczył mu awans generalski.