Sondaż parlamentarny. PiS ma więcej mandatów niż w wyborach. Posłów traci Lewica

Ponad dwa miesiące po wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość jest wciąż liderem w rankingu poparcia – wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 44,2 proc. Badanych. Dałoby to partii Jarosława Kaczyńskiego większość w izbie niższej – 237 mandatów. Przypomnijmy, że w październikowych wyborach na tę partię głosowało 43,6 proc. co dało 235 mandatów.



Na drugim miejscu w badaniu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 27,9 proc. ankietowanych. To 135 mandatów. W wyborach KO otrzymała 27,4 proc., co dało 134 mandatów.



Podium zamyka Lewica z poparciem 11,8 proc. badanych i 45 mandatami. To gorszy wynik niż w wyborach. W październiku na SLD głosowało 12,6 proc. Lewica ma w Sejmie 49 mandatów.



Z kolei na Koalicję Polską głosować chce 8,8 proc., co dałoby 31 mandatów. W wyborach na KP swój głos oddało 8,6 proc. Do Sejmu Koalicja Polska wprowadziła 30 posłów.



Próg wyborczy przekracza też Konfederacja z wynikiem 6,6 proc. i 11 mandatami. W wyborach na tę koalicję głosowało 6,8 proc. Konfederacja ma w Sejmie 11 posłów.

źródło: dorzeczy.pl

Odpowiedź „Inni” wybrało tylko 0,7 proc. Badanych. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 64 proc. „Badanie przeprowadzono w dniach 19-20 grudnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię (w wyborach do Sejmu) i na jakiego kandydata (w wyborach prezydenckich) będą głosować” – podał portal.