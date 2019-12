Witek: Nigdzie nikt nie napisał, że ustawa o sądach jest sprzeczna z prawem UE

– W polskim parlamencie uchwalamy polskie prawo. (…) warto przestać uważać, że polski parlament jest od tego, żeby słuchać, co mówi Komisja Europejska – mówiła po posiedzeniu Sejmu marszałek Elżbieta Witek. Jak jednocześnie dodawała, „nigdzie nikt nie napisał, że ta ustawa jest sprzeczna z prawem UE”.

– Mogłabym zadać pytanie, czy my jesteśmy kimś gorszym. Proszę zobaczyć, jak wygląda to w innych krajach, chociażby u naszych sąsiadów Czechów. Było to dziś cytowane, warto tego posłuchać, wziąć pod uwagę, przestać uważać, że polski parlament jest od tego, żeby słuchać, co mówi Komisja Europejska. My jesteśmy członkiem UE, przestrzegamy jej prawa, nigdzie nikt nie napisał, że ta ustawa jest sprzeczna z prawem UE – mówiła Witek.



Jak dodała, „przeczytała bardzo uważnie cały wyrok i całe uzasadnienie” i nie widzi tam niczego, co byłoby niezgodne z prawem unijnym.



– Jeśli ktoś mówi o ryzyku albo wątpliwościach, to od tego jest polski Sejm, żeby ocenił, jakie to jest ryzyko. Podlegamy wszystkim procedurom, jak każde inne państwo UE – dodała marszałek Sejmu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Wczoraj Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Wcześniej Komisja Europejska zwróciła się w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem do czasu przeprowadzenia konsultacji.