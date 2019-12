Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Bolkowa

W Bolkowie na Dolnym Śląsku na południowy-zachód od Wrocławia została otwarta obwodnica. Została ona oddana do użytku 4 miesiące przed planowanym terminem. Inwestycja jest strategicznym udogodnieniem dla podróżujących w Karkonosze.

– Wszędzie tam, gdzie potrzebne są nowoczesne drogi, realizujemy oczekiwania mieszkańców – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury podczas otwarcia obwodnicy.

Niemal osiem kilometrów liczy udostępniona w sobotę kierowcom obwodnica Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 5 i 3. Inwestycja wyniosła blisko 95 mln zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansował inwestycję kwotą ponad 66 mln zł.



Przebudowano też odcinek drogi krajowej nr 5 o długości ponad dwóch kilometrów, który umożliwia połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej nr 3. W ciągu obwodnicy Bolkowa powstały m.in. trzy estakady o łącznej długości 800 metrów i trzy wiadukty drogowe.



Obecna na uroczystości otwarcia nowej drogi marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że jadąc do Bolkowa, widać, jak bardzo zmienia się krajobraz drogowy kraju. Nowa obwodnica to jedna z nowych dróg. Mają one pozwolić na szybsze połączenia oraz przyczyniać się „do szybszego rozwoju gospodarczego”, jak zaznaczyła Elżbieta Witek.



– Wszędzie tam, gdzie potrzebne są nowoczesne drogi, realizujemy oczekiwania mieszkańców, polskiej gospodarki, ale także tych, którzy przejeżdżają tranzytem przez nasz kraj – zaznaczył Andrzej Adamczyk.



Wymienił też inne inwestycje infrastrukturalne, m.in. drogę ekspresową S3 i S17, Via Carpatia, Via Baltica, autostradę A1. Wkrótce kolejne odcinki niektórych z tych dróg zostaną oddane do użytku.



– To oznacza, że polskie drogi stają się coraz bardziej bezpieczne. I takie powinny być, bo taki jest priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości – dodał minister.

źródło: tvp info, pap

Zapowiedział kolejne inwestycje, w tym obwodnice. – Realizujemy te drogi i zbudujemy jeszcze więcej, bo nie tylko główne ciągi ekspresowe, ale zbudujemy też obwodnice miast, które tak samo jak Bolków czekają z utęsknieniem na drogi, które wreszcie uwolnią te miasta, miasteczka, miejscowości od jakże uciążliwego ruchu samochodowego.– Dziś Polska jest liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę oddawanych dróg, odpowiadających potrzebom komunikacyjnym XXI w. I taką drogą jest obwodnica Bolkowa i budowana w sąsiedztwie droga ekspresowa S3, która w 2023 r. połączy południową granicę państwa z zespołem portów Szczecin-Świnoujście – mówił minister.