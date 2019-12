Poczucie krzywdy i brak akceptacji. Młodzi Ukraińcy w cieniu rosyjskiej agresji

– Pokoleniu młodych Ukraińców w indywidualnym rozwoju i osiąganiu celów najczęściej przeszkadza poczucie krzywdy i poczucie winy oraz niskie poczucie własnej wartości i brak samoakceptacji – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info profesor Sławomira Gruszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak podkreśla, cieniem na ukraińskim społeczeństwie kładzie się rosyjska agresja na ten kraj.

Prof. Gruszewska od wielu lat zajmuje się społeczno-politycznymi kryzysami na Ukrainie. Od 2007 roku bierze udział w grudniowych spotkaniach naukowych, organizowanych przez Instytut Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk.



Czy można powiedzieć, że młode pokolenie Ukraińców żyje w demokracji, wolności i poczuciu bezpieczeństwa?



Prof. Sławomira Anna Gruszewska: Na wschodzie ukraińskie społeczeństwo jest w stanie walki o te wartości, chociaż w rejonach nieobjętych konfliktem, życie we wszystkich jego obszarach toczy się normalnie. Jednak sama świadomość, że we wschodnich rejonach kraju konflikt trwa, nie sprzyja takiemu zwykłemu odczuwaniu radości, cieszeniu się każdym dniem. Dopóki konflikt się nie skończy, dopóty będzie się utrzymywał stan dezaprobaty i braku zgody na jego eskalacje. Wielu mieszkańców tamtego regionu opuściło swoje domy na zawsze, szukając nowego miejsca do godnego i spokojnego życia. Ilość mieszkańców Kijowa, w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. Stąd potrzeba szybkiego budowania nowych lokali mieszkalnych dla tych, którzy zdecydowali, że chcą się osiedlić na stałe w stolicy.



Co jest najważniejsze dla młodych Ukraińców? Co ich fascynuje, czego pragną?



Młode pokolenie znajduje się równocześnie w dwóch światach: w indywidualnym świecie społecznym i intersubiektywnym [zbiorowym]. Stawiają głównie na rozwój takich umiejętności jak: interpersonalne, poznawczo-intelektualne, strategiczne i kierownicze. To co najczęściej im przeszkadza w indywidualnym rozwoju oraz osiąganiu celów, to: poczucie krzywdy, wstyd, brak społecznej akceptacji, odrzucenie, niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy i brak akceptacji samego siebie. Już sama świadomość funkcjonowania w takim systemie sprzyja i prowokuje do poszukiwania nowych dróg rozwoju w osiąganiu zamierzonych celów.

Jak funkcjonuje nowe pokolenie Ukraińców?



Współczesna młodzież nie różni się od młodzieży żyjącej w Unii Europejskiej. Są otwarci i komunikatywni. Potrafią znaleźć się w różnych warunkach. Świetnie sobie radzą pracując w Polsce. Wielu z nich nie tylko pracuje, ale również uczy się w naszym kraju, w uczelniach publicznych i niepublicznych. Starają się nie tylko zdobyć wiedzę, ale również zaistnieć w przestrzeni multikulturowej.



Jak zmieniło się życie u naszych sąsiadów w ostatnich latach?



Ukraina rozwija się w szybkim tempie, głównie w czterech obszarach: przedsiębiorczości, ekonomiki, energii, transportu i finansów. Ten stan rzeczy zdecydował o zmianach, jakie zachodzą w funkcjonowaniu społeczeństwa. Z jednej strony dominuje indywidualna przedsiębiorczość i organizacja miejsc pracy, z drugiej można zaobserwować na Ukrainie zwiększoną biurokratyzację. Likwidacja granic także zmieniła kontekst funkcjonowania społecznego, poszerzając go o akceptację innej kultury. Dostępność mediów, nowych technologii, znacznie poprawiła komunikację społeczną, ale spowodowała jednocześnie destabilizację systemu wartości. Coraz częściej obserwuje się wzrastającą ignorancję, egoizm, agresję i brak empatii w kontaktach społecznych.



Jaki kierunek zmian obrała Ukraina?



Nasi sąsiedzi chcą zmian. Dużą zasługę ma w tym nowo wybrany prezydent Ukrainy, który dąży do zbudowania silnego, demokratycznego państwa. Nie jest to jednak - z uwagi na trwający konflikt polityczny z Rosją - ani prosta, ani łatwa droga. Dopóki ten konflikt nie zostanie rozwiązany, dopóty ta napięta sytuacja będzie ograniczała społeczne poczucie bezpieczeństwa. Ostatnie spotkanie Wladymyra Zelenskogo z Wladymirem Putinem w Paryżu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Te główne zmiany na Ukrainie i kierunek transformacji związane są z przyśpieszeniem rozwoju ukraińskiej ekonomiki o 5-7 proc., podniesienie płacy minimalnej i świadczeń emerytalnych. Różnice w zarobkach są olbrzymie: od kilku do kilkunastu tysięcy hriwien. Dlatego też wielu młodych Ukraińców szuka dla siebie rozwiązania poza granicami kraju, między innymi w Polsce.

Jak nasi sąsiedzi widzą możliwość przystąpienia ich kraju do Unii Europejskiej?



Trudno powiedzieć, gdyż dzielą się na optymistów i pesymistów. Ci ostatni twierdzą, że w najbliższym dziesięcioleciu jest to mało prawdopodobne. Optymiści z kolei uważają, że jest to kwestia najbliższych 2-3 lat. Kto z nich ma rację? Czas pokaże. Na razie Unia Europejska, z uwagi na trwający konflikt z Federacją Rosyjską nie śpieszy się z deklaracją przyjęcia do wspólnoty nowego członka. Najważniejsze, że sami Ukraińcy nie zamierzają odstąpić od tego celu.