Zderzenie dwóch promów. Są poszkodowani [WIDEO]

Podczas zderzenia dwóch promów w porcie meksykańskiej wyspy Cozumel ucierpiało sześć osób. Jednostki należały do tej samej linii Carnival Cruise.

Rzecznik linii poinformował, że prom Carnival Glory wykonywał manewr w porcie w celu zadokowania i wtedy doszło do kontaktu z Carnival Legend – drugim promem, który stał już przy nabrzeżu. – Szacujemy szkody, ale nie widzimy problemów, które mogłyby wpłynąć na zdolność żeglugową któregoś ze statków – dodał.



Poszkodowani zgłosili się do centrum medycznego, które znajduje się na jednym z promów. Polecono im, by dzień spędzili na lądzie, do czasu oszacowania strat i naprawy promów.



Linia Carnival Cruise jest międzynarodową linią rejsową i według publikacji branżowej Cruise Market Watch – największą na świecie.

Video posted on social media shows two cruise ships colliding next to a port in Mexico's island of Cozumel, Friday, December 20. The stern of Carnival Corporation’s Carnival Glory was damaged. No injuries were reported. (Reuters) pic.twitter.com/weWCENtxx3