Strażak z Wrocławia najlepszym górskim biegaczem

Po środku mojego pierwszego obozu treningowego w Zakopanem w polskich Tatrach, gdzie wygrałem mój pierwszy bieg. To było dość szalone, jako że to był mój pierwszy raz, gdy tam biegałem – wspomina na Facebooku najlepszy biegacz wśród strażaków Bartłomiej Przedwojewski, publikując wideo z polskich ośnieżonych gór. Trafił on też do jednego z najlepszych światowych zespołów, Salomon Team.

Polski atleta uczestniczył już w różnych górskich zawodach i ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Pod koniec sierpnia reprezentował polską straż pożarną w 19. Mistrzostwach Europy Strażaków w Biegu Ulicznym w miejscowości Feltre we Włoszech. Uczestniczył w nim jako młodszy aspirant z Wrocławia. Zmierzył sięz 10-kilometrową trasą i spośród ponad 150 strażaków jako pierwszy przebiegł linię mety.



Cieszy się on również sukcesem wejścia na podium w ramach cyklu Golden Trail Series w Hiszpanii i Francji oraz wygraną w finale w zeszłorocznym cyklu w RPA. Cykl GTS to m.in.: Marathon du Mont-Blanc we Francji, Dolomyths Run Skyrace we Włoszech, Sierre-Zinal w Szwajcarii.



Bartłomiej Przedwojewski trafił do międzynarodowego teamu, dzięki osiągniętym wynikom właśnie w zawodach Golden Trail Series, które składają się z sześciu biegów.



W skład Salomon Team Elite wchodzą tacy biegacze jak: Davide Magnini, Marc Lauenstein, Francois D’Heane, Kilian Jornet, Stian Angermund oraz Bartłomiej Przedwojewski. O dołączeniu do międzynarodowego zespołu mówił w wywiadzie dla portalu „King Runner”.

„Wydaje mi się, że zrobiłem wrażenie na całym teamie Salomona. Widzieli mnie w zeszłym roku, na jakim byłem poziomie i jak się prezentowałem. Widzieli też mój progres w tym roku, widzieli start na Zegamie, na Ring of Steel. Mimo że nie ukończyłem biegu, wszyscy byli pod wrażeniem tego, z jaką łatwością biegłem z Nadirem (Maguetem). Chyba po prostu chodzi o całokształt” – powiedział Przedwojewski.



Wyjawił też swoje plany startowe na 2020 rok. „Skupiam się, podobnie jak w tym roku, na cyklu Golden Trail Series. Na pewno najważniejszą imprezą będzie dla mnie Zegama. Dwa lata temu zająłem tam trzecią pozycję, w tym roku byłem drugi, więc generalnie wszystko stawiam na Zegamę. Myślę też, że po tak mocnym starcie będzie mi łatwiej rywalizować w trzech kolejnych biegach, czyli Maraton du Mont Blanc i Dolomyths Skyrace” – powiedział portalowi dla biegaczy. Zawody Zagama-Aizkorri obejmują trasę po najwyższych szczytach Kraju Basków i liczy ponad 42 km.

źródło: Facebook, King Runner, straz.gov.pl, goldentrailseries.com

Wymagające ogromnego wysiłku szlaki wymuszały czasami na polskim atlecie rezygnację czy przerwanie zawodów. Pisze o tym na swoim profilu na Facebooku. „Z powodu mocno potłuczonego kolana, które nie pozwalało mi biegać i które wznieciło moje obawy tak dalece, że udałem się na rezonans, zdecydowałem się odpuścić start w Sierre Zinal”.Bartłomiej Przedwojewski, mimo, że zdarzyło mu się zejść z trasy, tak jak podczas Annapurna Trail Marathon z powodu jelitówki, pozostaje mistrzem wśród strażaków i członkiem prestiżowego Salomon Team. Wziął też udział w lokalnych imprezach, m.in. Trail Running Festiwal w Szczyrku, czy Sporticon w Oleśnicy.