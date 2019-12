80 lat temu Niemcy rozstrzelali Stefana Starzyńskiego, legendarnego prezydenta Warszawy

80 lat temu – między 21 a 23 grudnia 1939 roku – został rozstrzelany przez Niemców prezydent Warszawy Stefan Starzyński, który podczas kampanii wrześniowej dowodził cywilną obroną stolicy. Mógł uciec, miał nawet rozkaz opuszczenia miasta razem z rządem, jednak zdecydował się pozostać w stolicy. – Ja nie mogę opuścić warszawiaków. Byłem z nimi i z nimi zostanę – miał powiedzieć.

Został aresztowany przez gestapo 27 października 1939 roku. Według Instytutu Pamięci Narodowej, który w 2014 roku zakończył śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Starzyńskiego, dokonano go przez rozstrzelanie w Warszawie lub w okolicach w okresie od 21 do 23 grudnia 1939. IPN poddał weryfikacji kilkanaście hipotez dotyczących śmierci Stefana Starzyńskiego, podważając wiarygodność funkcjonujących w powszechnej świadomości społecznej hipotez o osadzeniu i śmierci prezydenta stolicy w różnych obozach zagłady, jak Dachau, Flossenbürg czy Mauthausen.



We wrześniu 1939 roku, od pierwszego dnia wojny, wspierał mieszkańców Warszawy i mobilizował do walki, między innymi w przemówieniach radiowych, które wygłaszał w przedwojennej siedzibie Polskiego Radia przy ulicy Zielnej 25.



– A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko jednym: Walka aż do zwycięstwa – mówił w pierwszym ze słynnych przemówień.



Starzyński kierował cywilną obroną miasta. Wykazał się nie tylko zmysłem organizacyjnym, lecz także niezwykłą determinacją i poświęceniem. Codziennie odwiedzał budynek Polskiego Radia, podtrzymując ducha oporu ludności swoimi przemówieniami. Wszystkie przemówienia prezydenta Starzyńskiego były improwizowane.

9 września 1939 roku rozpoczęło się regularne oblężenie Warszawy. Prezydent Stefan Starzyński – jak mówili jego współpracownicy – wykonywał swoje obowiązki w ratuszu 24 godziny na dobę, nie znajdując czasu na sen i posiłki.

Prezydent Starzyński do ostatniej chwili wspierał warszawiaków. Do końca nie brał pod uwagę możliwości poddania stolicy, którą już wcześniej opuścili przedstawiciele najwyższych władz kraju.



Stefan Starzyński do dziś jest dla wielu uosobieniem bohaterstwa Warszawy w czasie kampanii wrześniowej. W Drugiej Rzeczpospolitej był między innymi wiceministrem skarbu. Prowadził też wykłady w Wyższej Szkole Handlowej. Od połowy lat 30. pełnił funkcję prezesa Związku Miast Polskich oraz przewodniczącego Sektora Miejskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego, organizacji politycznej wywodzącej się ze środowisk sanacyjnych. W 1934 roku został komisarycznym prezydentem stolicy. Priorytetem był dla niego rozwój Warszawy. Za jego kadencji wyremontowano trasy wjazdowe do stolicy, połączono Stare Miasto z Żoliborzem przez przebicie Bonifraterskiej, poprawiono nawierzchnię wielu ulic, rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Starzyński doprowadził też do zakończenia budowy Muzeum Narodowego. Na jego polecenie Jan Zachwatowicz rozpoczął prace nad odtworzeniem murów starej Warszawy, a znana rzeźbiarka Ludwika Nitschowa zaprojektowała pomnik Syrenki, który stał się symbolem miasta.



W wyborach 1938 roku zdobył mandat senatora RP. Krótko przed wybuchem wojny, latem 1939, mówił jeszcze o planach budowy metra i wystawie światowej w stolicy. Jednocześnie powołał Miejskie Zakłady Aprowizacyjne, które miały zapewnić stolicy zapasy żywności i opału, oraz polecił przygotować plan ewakuacji rządu i zabezpieczenia zbiorów Muzeum Narodowego.



