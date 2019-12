Krwawe walki w więzieniu. Co najmniej 18 osób nie żyje

Co najmniej 18 więźniów przypłaciło w piątek życiem krwawe starcia między rywalizującymi gangami w więzieniu w portowym mieście Tela, w północnej części Hondurasu – poinformowały władze. 16 osadzonych zostało rannych. Uprzedzono, że liczba ofiar może się zwiększyć.

Był to jeden z najtragiczniejszych tego rodzaju incydentów w historii Hondurasu.



Dwa dni wcześniej rząd ogłosił stan wyjątkowy w systemie penitencjarnym przekazując kontrolę nad więzieniami służbom bezpieczeństwa. Miało to zapobiec narastającej fali przemocy w więzieniach.



Służby nie zdążyły jednak przejąć kontroli nad więzieniem w Tela zanim wybuchły w nim rozruchy.



Akty przemocy w przepełnionych więzieniach Hondurasu są nagminne. Gangi uliczne, nazywane „maras“, które spowodowały, że Honduras zalicza się do najniebezpieczniejszych krajów na świecie, walczą również o kontrolę w więzieniach.

