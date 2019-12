Sołtys pobił konkubinę na imprezie rodzinnej. Sołtysem już nie będzie

Do sieci trafiło nagranie, na którym sołtys Naczysławek szarpie się z kobietą i uderza ją w twarz. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła policja. Sam sołtys oświadczył, że odejdzie ze stanowiska.

Chodzi o Janusza Cz., sołtysa Naczysławek w gminie Reńska Wieś. Kędzierzyńska policja poinformowała, że w tej sprawie prowadzi już dochodzenie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie.



– Policjanci z komisariatu w Koźlu dotarli już do tego filmu. Po uzyskaniu tego nagrania z urzędu, od razu zostały wszczęte czynności sprawdzające. Funkcjonariusze ustalili osoby, które są na tym nagraniu. Teraz ustalają wszystkie okoliczności związane z tym zdarzeniem – powiedziała rzeczniczka Magdalena Nakoneczna w rozmowie z Radiem Opole.



Sprawę skomentował też wójt gminy, który oznajmił, że z taką sytuacją mają do czynienia po raz pierwszy. – Zachowanie pana sołtysa jest naganne, nie przystające czy to do pełnionej funkcji, czy bycia człowiekiem. Pan sołtys, po męskiej, poważnej rozmowie, zadeklarował, że składa rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa – oznajmił.



Wybór nowego sołtysa ma nastąpić 5 stycznia.

