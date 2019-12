Znamy datę wyborów przewodniczącego PO. Liczba kandydatów się powiększa

Wybory przewodniczącego PO odbędą się 25 stycznia 2020 roku, wszyscy uprawnieni członkowie partii będą wrzucać karty wyborcze do urny w komisjach wyborczych w ramach kół partyjnych – postanowił zarząd PO. Wolę kandydowania na szefa PO wyrazili dotąd: Borys Budka, Bogdan Zdrojewski i Joanna Mucha. Poważnie rozważa to Bartosz Arłukowicz. Wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję będzie się ubiegać Grzegorz Schetyna.

W piątek wieczorem odbyła się druga część posiedzenia zarządu PO. Jak powiedział PAP rzecznik partii Jan Grabiec, poświęcona była głównie sprawom proceduralnym, związanym z wyborami przewodniczącego PO.



– Zostały podjęte uchwały porządkowe, dotyczące wyborów przewodniczącego partii, mówiące o terminach i formach głosowania – powiedział Grabiec.



Głosowania, w myśl podjętych decyzji, będą się odbywać jednego dnia w całej Polsce w wyznaczonych komisjach wyborczych. – Zasadą jest głosowanie poprzez wrzucenie karty do urny wyborczej, ale ze względu na sezon urlopowy będzie możliwe zgłoszenie się w innym miejscu niż macierzyste koło – zaznaczył Grabiec.



– 25 stycznia będzie pierwsza tura wyborów, jeśli któryś z kandydatów uzyska 50 procent, to pierwsza tura będzie ostatnia – powiedział rzecznik. Jeśli żaden kandydat nie uzyska takiej większości, druga tura będzie 8 lutego.



Ustalono też tryb, w jakim będzie się odbywać weryfikacja członków, uprawnionych do głosowania. Prawo głosowania będą mieli bowiem ci członkowie PO, którzy opłacają regularnie składki.

Wczoraj przewodniczący PO zdradził w rozmowie z portalem tvp.info, że jest namawiany i proszony, aby kandydować w wyborach na szefa partii. Posłowie PO, z którymi rozmawialiśmy na sejmowych korytarzach, nie chcą jednak komentować tych słów. – W innych tematach chętnie się wypowiem. O wyborach i frakcji Grzegorza wolę nie mówić, żeby się z nim nie kojarzyć i nie mieć problemów, jeśli uda mu się wygrać wybory – powiedział nam poza kamerą jeden z parlamentarzystów. Szef największej partii opozycyjnej jest w jej szeregach od lat nazywany Grzegorzem „Zniszczę cię" Schetyną.Tematem obrad zarządu partii były też wybory prezydenckie i wstępny plan organizacji kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i związanych z tym terminów.

Grabiec potwierdził informacje PAP, że w piątek rano, przed przerwą „została przyjęta rekomendacja zarządu dla władz klubu KO dotycząca przyjęcia konsekwencji politycznych w postaci zawieszenia w prawach członka klubu”.



Kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej ma indywidualnie zdecydować o ewentualnym zawieszeniu na miesiąc tych posłów, którzy bez usprawiedliwienia nie wzięli udziału w czwartkowym głosowaniu nad dołączeniem do porządku obrad projektu PiS nowelizacji ustaw sądowych.



– Po tysiąc złoty kary dla posłów, których nie było na głosowaniu w sprawie ustawy o sądach, to nie wszystko – zapowiadał w czwartek Schetyna. Polityk przyznał, że „opozycja zawiodła”, a odpowiedzialnością obciążył m.in. Budkę, który jest szefem klubu KO.



Kolegium klubu (kilkunastoosobowe kierownictwo) ma się w tej sprawie zebrać najprawdopodobniej przed następnym posiedzeniem Sejmu, na początku stycznia.



W głosowaniu z klubu KO nie wzięli udziału: Jerzy Borowczak, Joanna Frydrych, Jerzy Hardie-Douglas, Joanna Kluzik-Rostkowska, Tomasz Kostuś, Gabriela Lenartowicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Grzegorz Napieralski, Paweł Poncyljusz, Witold Zembaczyński i Tadeusz Zwiefka.