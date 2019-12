Prawnik Departamentu Sprawiedliwości USA „groził” rzecznikowi Muzeum Auschwitz

Prawnik Departamentu Sprawiedliwości USA groził pracownikowi biura prasowego Muzeum Auschwitz z powodu zablokowania przez instytucję zakłamujących historię i wulgarnych wpisów na Twitterze – pisze Interia.

Portal opisuje relację pracownika muzeum Pawła Sawickiego. – Źródłem tej sytuacji był komentarz na Twitterze po wizycie w Miejscu Pamięci niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i premiera Mateusza Morawieckiego. Po wizycie pan Howard Lovy zarzucił Muzeum, że pisząc o niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz ukrywamy odpowiedzialność Polaków w czasie Holokaustu – powiedział.



Na wpis odpowiedziało Muzeum Auschwitz. Jak oświadczył rzecznik, że „o ile historię czynów Polaków w czasie okupacji należy badać profesjonalnie i uczciwie, to w przypadku samego obozu Auschwitz nie można mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności Polaków”.



Dalej wskazuje, że jest to oczywiste, „bowiem Polacy nie byli zaangażowani w planowanie, administrowanie oraz rozwój obozu, nie ma także przypadków jakiegokolwiek współdziałania okolicznej ludności – wręcz przeciwnie, cierpieli oni w związku z samym faktem okupacji i anektowania tych terenów do Trzeciej Rzeszy, ale także w związku z prowadzonymi masowymi i brutalnymi wysiedleniami, dokonanymi przez Niemców w czasie rozbudowy kompleksu obozowego”.



– Co więcej, wielu Polaków, którzy mieszkali poza „strefą interesów obozu” było zaangażowanych w pomoc więźniom. Obóz Auschwitz został stworzony wiosną 1940 roku jako element terroru skierowanego przeciwko Polakom i polskiej inteligencji oraz ruchowi oporu – powiedział rzecznik muzeum.

Po wpisie Lovy'ego pojawiło się wiele kolejnych, w których oskarżono muzeum o „rewizjonizm Holocaustu”.



Na koncie WoMen Fight AntiSemitism w odpowiedzi na wpis Muzeum Auschwitz napisano: „Tak, oczywiście. A Polacy nie byli zamieszani w jakąkolwiek działalność związaną z Auschwitz. Możecie palić, pić, medytować, cudzołożyć, masturbować i biczować się, aż szaleńcy nie pójdą sobie do domu, a wasze oszukańcze konto będzie rozpowszechniać nieprawdę i zaprzeczać Holocaustowi. Polska propaganda”.



Muzeum Auschwitz zablokowało to konto na Twitterze. Taką decyzję skrytykował prawnik amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości McKay Smith. „Jestem zaniepokojony. Muzeum Auschwitz blokuje żydowskie konta na Twitterze? Feministyczne syjonistyczne konta? Muzeum poświęcone Holocaustowi?” – czytamy.



– Sugestia, że „blokujemy żydowskie konta” była oczywiście nieprawdziwa. Użytkownicy są blokowani za negacjonizm Holokaustu, rasizm, antysemityzm, wulgarny lub pełen nienawiści język oraz za słowa obraźliwe dla Pamięci o Ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau – oświadczył rzecznik muzeum.

Później na wpis amerykańskiego prawnika zareagowało kilku użytkowników Twittera; rzecznik Muzeum Auschwitz wysłał tym użytkownikom wiadomość, w której wyjaśnił powód zablokowania tamtego konta.



Rzecznik muzeum relacjonuje, że później Smith zaczął publikować informacje, jakoby profil muzeum wysyłał „zastraszające” wiadomości prywatne do wszystkich obserwujących jego konto.

źródło: Twitter, Interia

– W swoich tweetach pisał także, że atakujemy setki kobiet, później pisał o dziesiątkach kobiet. Tweety te zostały potem skasowane – mówi Sawicki. – Po pierwsze, Muzeum Auschwitz nigdy nie zastraszało nikogo poprzez wiadomości prywatne. To oczywiste kłamstwo. Po drugie, w tym konkretnym przypadku wiadomości wyjaśniające sytuację i pokazujące przyczynę, dla której Muzeum zareagowało, zostały wysłane do pięciu osób zaangażowanych w dyskusję – oznajmił.Po wszystkim pracownik amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości miał wysłać rzecznikowi wiadomości, w których pisał, że go „dopadnie”.