16 lat więzienia za podpalenie flagi LGBT. „Gdyby spalił flagę USA, postawiono by mu pomnik”

Wyrok 16 lat więzienia usłyszał 30-letni Adolfo Martinez. Mężczyzna ukradł i podpalił tęczową flagę ruchu LGBT. Na wysokość wymiaru kary zwracają uwagę komentujący internauci. „Powinien spalić amerykańską flagę. Wtedy zostałby nagrodzony i postawiono by mu pomnik” – ironizuje jeden z nich.

Do sytuacji doszło w czerwcu br. Martinez ukradł tęczową flagę z budynku jednego z liberalnych kościołów protestanckich w Ames w stanie Iowa. Tamtejsza pastor Eileen Gebbie deklaruje się jako homoseksualistka.



Później mężczyzna udał się pod homoseksualny klub ze striptizem, rozerwał flagę i podpalił ją zapalniczką. Do czynu Martinez przyznał się sam, deklarując, że jest przeciwny homoseksualizmowi.



Sąd uznał, że mężczyzna dopuścił się podpalenia trzeciego stopnia, co według amerykańskiego prawa jest identyfikowane z podpaleniem pojazdu lub budynku. Tymczasem Martinez podpalił wyłącznie przedmiot. Jak się okazało, wcześniej mężczyzna był podejrzewany o akty wandalizmu, powodowane „nienawiścią” do homoseksualistów.



W listopadzie mężczyzna udzielił wywiadu stacji telewizyjnej KCCI. Jak mówił, nie żałuje czynu. – Zrobiłem to świadomie, dobrowolnie i celowo – powiedział. Ostatecznie Martineza skazano na 5 lat więzienia za podpalenie i zbrodnie z nienawiści. Za nękanie i nieuważne obchodzenie się z ogniem dostał rok i miesiąc więzienia. W związku z faktem bycia recydywistą skazano go łącznie na 16 lat więzienia.



Na wysokość wymiaru kary zwracają uwagę komentujący internauci. „Czy kiedykolwiek ktoś trafił do więzienia za kradzież i spalenie amerykańskiej flagi”, „Powinien spalić amerykańską flagę. Wtedy zostałby nagrodzony i postawiono by mu pomnik”, „Dostał więcej niż za morderstwo w Wielkiej Brytanii. Niewiarygodne” – piszą.

