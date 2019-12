Wydaje mi się, że ludzie uczestniczący w protestach myślą, że służą dobrym wartościom. Tak naprawdę jednak nie bronią ich, tylko służą tym, którzy je naruszają – powiedział na antenie Radia Gdańsk wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, pytany o reformę w sądownictwie. Dodał, że „cały szereg ludzi siedzi cicho, bo jest terroryzowany” przez „rozpolitykowanych” sędziów.

Sejm zdecydował w piątek w sprawie ustawy o apolityczności Sejmu. Posłowie przyjęli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Za było 233 głosujących, przeciwko 205, wstrzymało się 10. Głosowało 448 posłów. Przyjęte zostały także cztery poprawki zgłoszone przez klub PiS. Odrzucono ponad 80 wniosków mniejszości wniesionych przez opozycję.



Głosowaniu nad projektem nowelizacji towarzyszyła burzliwa dyskusja. Posłowie PiS twierdzili, że ustawa uzdrowi sądownictwo i zapobiegnie naruszaniu konstytucji – jakim – według posłów PiS – jest podważanie przez sędziów statusu innych sędziów.



Z kolei, jak mówili posłowie opozycji, zmiany te służą upolitycznieniu sądownictwa.



Do kwestii zmian w sądownictwie odniósł się w Radiu Gdańsk wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski.



– Bronić trzeba przede wszystkich interesów wynikających z konstytucji, po to, żeby wymiar sprawiedliwości działał prawidłowo wobec tych, którzy idą do sądu. Nie można bronić tego, że sędzia może w trybie odwoławczym powiedzieć, że nie podoba mu się stwierdzenie praw do spadku – zgodnie z prawem – bo nie uznaje sędziego, który wcześniej o tym orzekł. To może prowadzić do anarchii i absurdu. Przez tę polityczną przepychankę zagrożone są interesy nasze, obywateli – mówił.

Odniósł się też do protestów, które w ostatnich dniach odbywały się w kilkunastu miastach Polski. – Wydaje mi się, że ludzie uczestniczący w protestach myślą, że służą dobrym wartościom. Tak naprawdę jednak nie bronią ich, tylko służą tym, którzy je naruszają – ocenił.– Na tym wszystkim cierpi autorytet wymiaru sprawiedliwości. To działa na niekorzyść tych sędziów, którzy przyzwoicie wykonują swoje obowiązki, bo przecież i tacy są. Nie wszyscy są – jak się o tym mówi – mafią, sitwą. Cały szereg ludzi siedzi cicho, bo jest terroryzowany przez tych „rozpolitykowanych” sędziów – zaznaczył.