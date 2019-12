Na agentów CBA czekał ze strzelbą. Sąd go wypuścił. Kim jest Jan B.?

CBA zatrzymało kilka dni temu biznesmena Jana B. w sprawie tzw. afery polickiej. Mężczyźnie – i trzem innym zatrzymanym do tej sprawy – prokuratura zarzuciła wyłudzenie ponad 87 mln zł. Sąd nie zastosował wobec nich aresztu. Jan B. w trakcie zatrzymania „wyciągnął, przeładował strzelbę a następnie wymierzył ją w kierunku funkcjonariuszy” – podawała prokuratura. Jego zatrzymanie opisała „Gazeta Wyborcza”; mężczyzna miał być bity i poniżany. Zaprzeczyło temu CBA. O Janie B. głośno było kilkanaście lat temu; według gazety „Życie” B. miał powiązania z gangsterami. W jego firmach dochodziło do tajemniczych włamań.

Kilka dni temu agenci CBA weszli do domu Jana B. Mężczyznę zatrzymano; w trakcie czynności biznesmen wyciągnął naładowaną strzelbę i celował nią w funkcjonariuszy.



Mężczyznę obezwładniono. Prokuratura postawiła mu zarzuty w sprawie wyłudzeń na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Sąd dwa dni później wypuścił podejrzanego. Sąd wypuścił też pozostałych trzech podejrzanych. Prokuratura zapowiedziała, że zaskarży taką decyzję sądu.



„Gazeta Wyborcza” napisała, że agenci CBA mieli znęcać się nad zatrzymanym biznesmenem. – Gdy straciłem przytomność, polewali mnie wodą, śpiewając „Deszcze niespokojne” – relacjonował mężczyzna, który „obawia się o życie”.



Autor publikacji – relacjonując w dramatyczny sposób zatrzymanie – napisał, że mężczyźnie założono na głowę opaskę i wieziono tak kilkaset kilometrów.

Do publikacji odniosło się CBA, zapowiedziało kroki prawne wobec dziennikarza. W oświadczeniu napisano, że artykuł zawiera szereg nieprawdziwych informacji. „Jan B. nie reagował na polecenia funkcjonariuszy CBA i nie odłożył broni palnej. Jednocześnie nadmieniam, że nie była to jedyna broń, funkcjonariusze podczas czynności służbowych zabezpieczyli cały arsenał, w tym broń, na którą zatrzymany nie posiadał pozwolenia (łącznie około 4000 sztuk amunicji i 7 jednostek broni)” – napisał rzecznik CBA.



Jak się okazuje, Jan B. to mężczyzna, o którym głośno było kilkanaście lat temu za sprawą artykułu w gazecie „Życie”.



W publikacji z października 2004 r. napisano, że Janem B. od lat interesują się agenci ABW i CBŚ i prokuratura. Według ustaleń gazety powiązania B. „prowadzą nie tylko do kontrowersyjnych polityków czy biznesmenów (jak były sekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Jan Chaładaj czy rosyjski biznesmen z paszportem państwa Belize Siergiej Gawriłow), ale też do plejady czołowych polskich gangsterów”.



Jak pisał autor tekstu, według CBŚ do jego znajomych zaliczają się: Janusz T., ps. „Krakowiak” – jeden z bossów gangu pruszkowskiego, a także i Krzysztof K., ps. „Nastek”, inny członek tego gangu i – jak przypominała gazeta – dobry znajomy zastrzelonego ministra sportu Jacka Dębskiego.

źródło: portal tvp.info, „życie", wyborcza.pl

„Życie” pisze też, że działalnością B. interesowała się Najwyższa Izba Kontroli. „Według NIK, z grupy inwestycyjnej, do której należy firma B., wyprowadzono 272 mln złotych” – czytamy.Gazeta opisała też, w jaki sposób ze wszystkim radzi sobie Jan B. „Nie bez wpływu jest, że zawsze, gdy wokół Jana B. zaczyna robić się gorąco, w siedzibach związanych z nim firm, dochodzi do włamań, w wyniku których giną dokumenty spółek” – twierdził informator gazety i dodaje, że takich włamań było co najmniej kilka.