Trump podpisał rekordowy budżet Pentagonu. Będą sankcje dla firm budujących Nord Stream 2

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok w rekordowej wysokości 738 mld dol. Wpisano w nią m. in. sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2 i deklarację współpracy wojskowej z Polską. Zwiększono pomoc wojskową dla Ukrainy.

Ceremonia podpisania ustawy była transmitowana na żywo przez główne amerykańskie sieci telewizyjne.



Ustawa o wydatkach obronnych (National Defense Authorization Act - NDAA) przeznacza na podstawowy budżet resortu obrony 635 mld dolarów. 71,5 mld wyasygnowano na kontynuowanie misji wojskowych w Afganistanie, Syrii i Jemenie oraz na zwalczanie organizacji terrorystycznych w innych krajach.



31,5 mld dolarów przeznaczono na utrzymywanie gotowości bojowej arsenału nuklearnego oraz na jego modernizację zgodnie z zaleceniami resortu energetyki. Ustawa przewiduje też utworzenie sił kosmicznych jako oddzielnego, rodzaju sił zbrojnych USA.



Na pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym na systemy rakiet samosterujących obrony wybrzeża i na pociski przeciwokrętowe, ustawa przeznacza 300 mln dolarów, tzn. o 50 mln więcej niż w budżecie na rok 2019.



Ustawa zawiera również zapis, który „zabrania rządowi USA uznania aneksji Krymu dokonanej przez Federację Rosyjską” a także zakazuje współpracy wojskowej z Rosją.



