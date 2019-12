Komisja ds. służb zapoznała się z informacją CBA w sprawie Banasia

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych zapoznała się w piątek z informacją CBA w sprawie prezesa NIK Mariana Banasia i oceniła, że służby w tej sprawie działały dobrze - powiedział przewodniczący komisji Waldemar Andzel (PiS). – Teraz z całą pewnością wiemy, że pan Marian Banaś postacią kryształową dalece nie jest – ocenił członek komisji Adam Szłapka (KO).

Waldemar Andzel zaznaczył, że komisja w swoim stanowisku dla marszałek Elżbiety Witek nie rekomenduje, by z informacją zapoznał się cały Sejm na plenarnym posiedzeniu, o co wnosiła opozycja.



Andzel powiedział, że zapoznał się – jak wszyscy posłowie komisji – z raportem CBA w sprawie obecnego prezesa NIK, ale nie może mówić o jego szczegółach.



Informację komisji przedstawili minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik. W ocenie przewodniczącego jego informacja była wyczerpująca, a komisja uznała, że służby działają dobrze i w pełni wypełniały swoje obowiązki. – Również pan minister koordynator właściwie nadzoruje służby - dodał Andzel po posiedzeniu.



– Przeszedł wniosek, że komisja dokładnie zapoznała się z informacjami służb i nie rekomenduje tego pod debatę na forum Sejmu. Zostało wszystko bardzo dokładnie wyjaśnione i przedstawiciele opozycji dostali bardzo wyczerpujące informacje i odpowiedzi na wszystkie pytania – podkreślił Andzel.



Również wiceprzewodniczący komisji Jarosław Krajewski powiedział, że posłowie uzyskali „bardzo wyczerpujące, pełne informacje, na temat prezesa NIK”.



Zaznaczył, że komisja zapoznała się z pełnym protokołem kontroli CBA oświadczeń majątkowych Banasia i zawiadomieniem CBA do prokuratury w tej sprawie.



W ocenie Krajewskiego w tej sprawie służby działały na podstawie i w granicach prawa.

Kamienica i oświadczenia majątkowe



Banaś został wybrany na prezesa NIK na 6-letnią kadencję 30 sierpnia br. Wcześniej, od czerwca br. był ministrem finansów, a jeszcze wcześniej wiceministrem w tym resorcie i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. We wrześniu stacja TVN podała, że prezes NIK zaniżał w oświadczeniach majątkowych dochody z wynajmu kamienicy w Krakowie, mowa była także o powiązaniach ze stręczycielami wynajmującymi w kamienicy pokoje na godziny.



Na początku grudnia Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. Podstawą wszczęcia śledztwa są trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które wpłynęły do białostockiej prokuratury: od grupy posłów opozycji, m.in. posła Jana Grabca (KO), Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i z CBA, które przeprowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych Banasia.



Banaś oświadczył, że był gotów zrezygnować z funkcji prezesa NIK, ale stał się przedmiotem brutalnej gry politycznej i od złożenia rezygnacji odstąpił. Zapowiedział, że będzie kontynuował misję prezesa NIK w poczuciu odpowiedzialności. Zadeklarował też, że jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych, a jeśli zajdzie potrzeba zrzec się immunitetu przysługującego prezesowi NIK.