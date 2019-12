Londyńskie zoo świętuje narodziny „Gwiazdy”

Pracownicy Towarzystwa Zoologicznego w Londynie (ZSL) świętują narodziny mrówkojada meksykańskiego (inaczej tamanduy północnej). A nazwali ją „Gwiazdą” (Star). Młode przyszło na świat 13 grudnia. Przywitali je rodzice – Ria i Tobi. To już ich trzecie dziecko. Kilka dni później opiekunom zoo udało się nagrać krótki filmik z udziałem młodego mrówkojada.

Londyńskie zoo opublikowało wideo z udziałem młodej tamanduy 19 grudnia. Widać na nim pierwsze ziewnięcia tego ssaka z rodziny mrówkojadowatych. Leży na grzbiecie matki.



Pracownicy ZSL opowiadają chwile oczekiwania, gdy Ria zniknęła w skrzynce lęgowej w czwartek wieczorem.



– Przyszliśmy wcześnie rano, aby sprawdzić jej postęp rodzenia i byliśmy zachwyceni, widząc maleństwo kręcące się na jej grzbiecie. Zdecydowaliśmy się nadać nowonarodzonemu „Gwiazda” z okazji świątecznego okresu – powiedział opiekun Steve Goodwin.



Dorosła tamandua mierzy od 102 do 130 cm, wraz z ogonem o długości od 40 do 60 cm. Waży od 3,2 do 5,4 kg. Posiada krótką, szorstką i gęstą sierść. Futerko jest żółtawe. Długie pazury pozwalają jej na niszczenie termitier i mrowisk.

