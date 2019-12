Trybunał zbada zbrodnie wojenne w Palestynie. „Nie będziemy godzić się na tę niesprawiedliwość”

Główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Fatou Bensouda poinformowała w piątek, że rozpocznie pełne dochodzenie w sprawie domniemanych zbrodni wojennych na terytoriach palestyńskich. Premier Izraela Benjamin Netanjahu nazwał tę decyzję „parodią sprawiedliwości”.

– Międzynarodowy Trybunał Karny ma jurysdykcję jedynie nad wnioskami złożonymi przez suwerenne państwa, a nigdy nie było państwa palestyńskiego – ocenił Netanjahu w oświadczeniu. – Nie będziemy akceptować ani godzić się na tę niesprawiedliwość. Będziemy z nią nadal walczyć wszystkimi dostępnymi narzędziami – zaznaczył.



Autonomia Palestyńska – ograniczony organ samorządowy w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, okupowanych przez Izrael – przekazała w oświadczeniu, że „z zadowoleniem przyjmuje ten od dawna oczekiwany krok w kierunku dochodzenia, po prawie pięciu długich i trudnych latach postępowania przygotowawczego”.



Palestyński minister spraw zagranicznych Rijad al-Maliki powiedział, że decyzja MTK to „czarny dzień w historii Izraela”.



Bensouda podała, że rozpoczęte w 2015 roku postępowanie przygotowawcze dostarczyło wystarczająco dużo informacji, aby spełnić wszystkie kryteria potrzebne do wszczęcia dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych, które może dotyczyć zarzutów zarówno przeciwko Izraelczykom, jak i Palestyńczykom.



Według informacji podanych przez prokuratorów MTK w grudniu, postępowanie przygotowawcze dotyczące Zachodniego Brzegu koncentrowało się na „działaniach związanych z osadnictwem, w które zaangażowane były władze Izraela”.

Prokurator MTK poinformowała również, że złożyła wniosek do sędziów o potwierdzenie kwestionowanego statusu prawnego terytoriów palestyńskich, w skład których na potrzeby MTK mają wchodzić: Zachodni Brzegu Jordanu, Wschodnia Jerozolima oraz Strefa Gazy.



Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i wschodnią część Jerozolimy w wyniku wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 2005 roku Izraelczycy wycofali się ze Strefy Gazy, lecz setki tysięcy żydowskich osadników pozostają w Jerozolimie Wschodniej i na Zachodnim Brzegu, czemu sprzeciwiają się Palestyńczycy.



W ostatnich latach Tel Awiw buduje tam coraz więcej osiedli żydowskich, co wywołuje dodatkowe napięcia między Izraelem a Autonomią Palestyńską. Na terenach tych żyje 3 mln Palestyńczyków i ponad 600 tys. Izraelczyków.



Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości uważa izraelskie osiedla za nielegalne. Argumentowane jest to często IV konwencją genewską, która zakazuje okupantowi przemieszczanie swojej cywilnej ludności na ziemie okupowane.



MTK ma uprawnienia do rozpoznawania przypadków zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium 123 krajów, które podpisały jego Statut. Izrael tego nie uczynił i głosował przeciwko jego powstaniu. Autonomia Palestyńska dołączyła do państw-sygnatariuszy w 2015 roku.