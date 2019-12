Prezydenci Ukrainy i Polski omówili spotkanie tzw. czwórki normandzkiej

Prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski, rozmawiali w piątek telefonicznie. Poruszyli temat niedawnego spotkania tzw. czwórki normandzkiej ws. konfliktu w Donbasie, a także kwestii historycznych – poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Rozmowa odbyła się z inicjatywy strony ukraińskiej, a jej głównym tematem było spotkanie przywódców państw tzw. czwórki normandzkiej: Francji, Niemiec, Ukrainy oraz Rosji.



Do szczytu w tzw. formacie normandzkim, poświęconego kwestii uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie, doszło 9 grudnia w Paryżu. Było to pierwsze posiedzenie tzw. czwórki normandzkiej na najwyższym szczeblu od 2016 roku i pierwsza okazja do bezpośredniej rozmowy nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.



Gospodarzem spotkania był prezydent Francji Emmanuel Macron, wzięła w nim udział też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Konflikt w Donbasie trwa od wiosny 2014 roku. W rezultacie walk sił ukraińskich z prorosyjskimi separatystami zginęło ponad 13 tys. osób.



– Prezydent Duda chciał poznać opinię prezydenta Zełenskiego dotyczącą przebiegu obrad. Prezydent Ukrainy przekazał swoją ocenę rozmów i ich efektów, a także ocenę stanu bezpieczeństwa na wschodzie kraju – powiedział Szczerski.



Rozmowa nawiązywała też do faktu, że w 2022 roku Polska będzie przewodniczyła OBWE. – W tym kontekście istotna była wymiana opinii na temat polskich priorytetów – powiedział szef gabinetu prezydent RP.



Dodał, że „prezydent Zełenski podziękował za polskie wsparcie dla podtrzymania warunków niezbędnych do tego, by pokój był przywrócony, czyli przede wszystkim integralności terytorialnej Ukrainy”. Zaznaczył, że obaj prezydenci podkreślili konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego.



Kwestie historyczne



Szczerski poinformował, że w czasie rozmowy Andrzej Duda pozytywnie odnotował fakt odblokowania przez Ukrainę ekshumacji żołnierzy Wojska Polskiego.



– Prezydenci zgodzili się, że ważne jest, by stwarzać pozytywne fakty, jeżeli chodzi o kwestie historyczne między Polską a Ukrainą. Trzeba całego szeregu pozytywnych wydarzeń, które przywrócą normalny bieg tym sprawom – powiedział minister. Jak dodał, „należy mieć nadzieję, że odblokowanie ekshumacji będzie pierwszym korkiem w tym kierunku”.

W trakcie oficjalnej wizyty w Polsce w końcu sierpnia br. prezydent Ukrainy wyraził gotowość do odblokowania prac poszukiwawczych szczątków polskich ofiar konfliktów pogrzebanych w jego kraju. Prace te zostały zablokowane w 2017 r. po demontażu pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu.



Na początku listopada odbyło się 28. posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy. Ze strony polskiej w rozmowach uczestniczył Krzysztof Szczerski, ze strony ukraińskiej – zastępca szefa biura prezydenta Ihor Żowkwa.



Podczas spotkania Żowkwa przekazał na ręce Szczerskiego zgodę ukraińskiego Ministerstwa Kultury, Sportu i Młodzieży na rozpoczęcie prac poszukiwawczych w dwóch miejscach pochówku żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 roku pod Lwowem.



Starania Polski na rzecz Ukrainy



Szef gabinetu prezydenta RP poinformował ponadto, że Wołodymyr Zełenski ponowił zaproszenie dla Andrzeja Dudy do złożenia wizyty. Według Szczerskiego, jest duże prawdopodobieństwo, iż dojdzie do niej w pierwszych miesiącach 2020 roku.



Biuro prezydenta Ukrainy poinformowało w piątek po rozmowie obu prezydentów, że „szef państwa (ukraińskiego) podziękował Andrzejowi Dudzie za aktywne stanowisko Polski na rzecz poparcia integralności i suwerenności Ukrainy”.



„Prezydent Polski zaznaczył, że jego kraj nadal będzie opowiadał się za kontynuacją nacisków sankcyjnych wobec Federacji Rosyjskiej do pełnej realizacji porozumień mińskich (w sprawie Donbasu) i odnowienia suwerenności Ukrainy” – poinformowało biuro Zełenskiego.



Bezpieczeństwo energetyczne i inicjatywy międzynarodowe



Prezydenci rozmawiali także o bezpieczeństwie energetycznym. Zełenski poinformował Dudę o toczących się rozmowach na temat nowego kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu przez ukraińskie rurociągi na Zachód.

źródło: pap

Poruszono jednocześnie kwestię polskich pozwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników, podkreślając, że widoczne są w tej sprawie pozytywne efekty.Zełenski i Duda mówili też o współpracy w ramach inicjatyw międzynarodowych i regionalnych, priorytetach integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy oraz uzgodnili grafik działań dwustronnych w przyszłym roku.