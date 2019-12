Około 100 dzieci na Haiti urodziło się wskutek przestępstw seksualnych żołnierzy ONZ

Żołnierze i oficerowie sił pokojowych ONZ w Haiti w ciągu 13 lat pełnienia swych zadań pozostawili tam po sobie około stu dzieci, poczętych i urodzonych w wyniku przestępstw seksualnych i gwałtów, jakich się dopuścili na miejscowych dziewczętach. Dane te zawiera raport, opracowany na podstawie rozmów przeprowadzonych z 2,5 tysiącami Haitianek.

Dokument, zamieszczony na łamach międzynarodowego czasopisma akademickiego „Conversation”, podaje, że żołnierze „Błękitnych Hełmów” (jak popularnie nazywa się siły pokojowe ONZ) współżyli często z nieletnimi dziewczętami. Gdy okazywało się, że ofiara takich czynów jest w ciąży, sprawców odwoływano do krajów pochodzenia, a młode matki zostawały same.



Jedynym „odszkodowaniem”, jakie otrzymywały, były najczęściej obietnice przekazania im żywności i lekarstw. Badanie przeprowadzono w 2017 – ostatnim roku działalności MINUSTAH po 13 latach jej istnienia – na wybranej losowo próbie 2,5 tys. kobiet, zamieszkałych w slumsach głównych miast tego wyspiarskiego państwa. 265 z nich, a więc ponad 10 proc. ankietowanych, opowiedziało badaczkom historie o „dzieciach Błękitnych Hełmów”.



Niektóre kobiety mówiły, że zostały zgwałcone, najczęściej jednak do stosunków płciowych z nieletnimi dochodziło za niewielką opłatą lub za jedzenie. Ankieterki dowiedziały się także, że niektóre dziewczęta miały wtedy 11-13 lat, po czym pozostawiano je same w biedzie.



– Wykorzystywanie seksualne (kobiet – red.) przez personel ONZ jest niedopuszczalne – skomentował raport rzecznik wydziału misji pokojowych ONZ Nick Birnback. Przypomniał, że sekretarz generalny organizacji António Guterres uczynił z hasła „Zero tolerancji” priorytet swego urzędu.



Przypadki wcześniejszych przestępstw seksualnych, popełnianych przez „Błękitne Hełmy” ujawniano też w Mozambiku, Bośni i Hercegowinie, Demokratycznej Republice Konga i w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecny raport oskarża o tego rodzaju czyny wojskowych z 13 krajów, głównie z Brazylii i Urugwaju.

