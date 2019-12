Politolog: To może być początek wymiany elit na opozycji

– Opozycja, nie chcę mówić, że jest bezsilna, ale jest źle zorganizowana wewnętrznie skoro nie jest w stanie przeforsować tak elementarnej sprawy, jak obecność podczas ważnego głosowania. To w istotnym stopniu będzie zmniejszać wiarygodność opozycji wobec tych, którzy angażują się w manifestacje w obronie sądów, ale nie zyskują oni wsparcia ze strony polityków – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. Wawrzyniec Konarski. Zwrócił on uwagę również na pogłębiające się w związku z konfliktem politycznym podziały społeczne.

– Opozycja w Polsce jest opozycją wewnętrznie rozedrganą, a zarazem nie do końca odpowiedzialną. Jednocześnie trzeba zauważyć, że mamy tu do czynienia nie tylko z konfliktem na polskiej scenie politycznej – mówił Konarski.



– Mamy tu także kontekst europejski. Może to mieć wpływ na to, jak będzie postrzegana rola Polski w UE jako kraju dość znacznego i czy nie będzie to wstęp do rozluźnienia więzi, jakie łączą Polskę z UE. Jest ona strukturą transnarodową, co wymaga stałych rozmów, które prowadziłyby do wspólnych rozwiązań. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której jedna strona nie rozumie drugiej, nie szuka tego, co może łączyć, a nie tylko dzielić, z sytuacją, która przekłada się na rosnące podziały społeczne – dodał.



Jak mówił politolog, „jeśli w teatr polityczny angażuje się społeczeństwo, to znaczy, że podziały polityczne zwiększają również podziały w społeczeństwie. Może to owocować w przyszłości poważnym konfliktem nie tylko w parlamencie, ale np. na ulicach”.



Konarski wytknął tez opozycji brak skuteczności.



– Opozycja, nie chcę mówić, że jest bezsilna, ale jest źle zorganizowana wewnętrznie, skoro nie jest w stanie przeforsować tak elementarnej sprawy, jak obecność podczas ważnego głosowania. To w istotnym stopniu będzie zmniejszać wiarygodność opozycji wobec tych, którzy angażują się w manifestacje w obronie sądów, ale nie zyskują oni wsparcia ze strony polityków – powiedział Konarski.

Politolog nazwał podejście opozycji „niedojrzałym”. Jak stwierdził, zachodzi rozziew pomiędzy nimi a tą częścią społeczeństwa, która chce aktywnie angażować się przeciwko rządowi.

– Sprawa może oznaczać cofnięcie legitymizacji wobec polityków opozycyjnych, szczególnie jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać. Może to być wstępem do kompletnego przeformowania sił politycznych w Polsce, może to być początek przeorania polskiej sceny politycznej i wymiany elit na opozycji. Może to dotknąć przede wszystkim PO, która mimo doświadczenia, nie radzi sobie w mobilizowaniu swoich polityków – stwierdził.



Zdaniem Konarskiego piątkowe głosowanie „może mieć przełomowe znaczenie, jeśli chodzi o „okopywanie się” zwolenników obozu rządowego na swoich pozycjach, a z drugiej „coraz bardziej widać będzie rosnące frustracje sympatyków opozycji, którzy się do niej rozczarowują”.



– Jeśli podziały polityczne będą się pogłębiać, to będą one oznaczały brak stabilności społecznej. Z jednej strony może nastąpić proces wzmacniania kursu na wprowadzanie tego, co nazywane jest przez obóz rządzący reformami. Z drugiej, będzie towarzyszyć temu rosnąc frustracja społeczeństwa – powiedział ekspert, dodając, że wciąż bardzo duża grupa Polaków w ogóle w życiu politycznym nie bierze udziału.



Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustaw sądowych, która przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.