Prawnik o liście KE: Brutalna ingerencja w suwerenne prawa Polski

– To jest sprawa bez precedensu. Brutalna ingerencja w suwerenne prawa Polski, nieprzekazane w kompetencje Komisji Europejskiej na podstawie traktatu akcesyjnego. Jedyną władzą, która może kwestionować projekt ustawy jest prezydent, który przed podpisaniem może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. A tu wiceprzewodnicząca KE występuje w roli prezydenta RP i TK, a to nie powinno mieć miejsca – mówił prof. Waldemar Gontarski, pełnomocnik RP, komentując dla programu „O tym się mówi” list Very Jourovej do polskich władz w sprawie nowelizacji ustawy o sądownictwie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova skierowała w czwartek list do polskich władz z apelem o wstrzymanie dalszych prac nad nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Adresatami byli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Zdaniem prof. Gontarskiego, kwestionowanie przez KE projektu ustawy, jest sprawą bez precedensu. – To taka brutalna ingerencja w suwerenne prawa Polski, nieprzekazane w kompetencje Komisji Europejskiej na podstawie traktatu akcesyjnego. Jedyną władzą, która może kwestionować projekt ustawy jest prezydent, który przed podpisaniem może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. A tu wiceprzewodnicząca KE występuje w roli prezydenta RP i TK, a to nie powinno mieć miejsca – przekonywał profesor.



Jego zdaniem, takie działanie KE można odebrać jako walkę Komisji o większą władzę „w ramach kompetencji dorozumianych, niewynikających z traktatu”. Samo pismo zaś określił mianem niechlujnego, ponieważ wbrew wymogom protokołu nie zostało przetłumaczone na język polski. W dodatku, zdaniem profesora, adresatem „powinien być właściwy minister, a nie najwyższe władze Polski”.

źródło: TVP Info

– Gdzie była pani wiceprzewodnicząca KE, gdy Izba Pracy SN wbrew prawu unijnemu wydała swój wyrok? Tę niby implementację wyroku TSUE z 19 listopada. Trybunał orzekł, że jeśli możemy udowodnić np., że zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej sędziowie otrzymywali instrukcje od polskiego rządu i wykonywali je w izbie orzeczniczej, wtedy taką Izbę i takich sędziów należy pozbawić właściwości rzeczowych i daną sprawę może przejąć Izba Pracy. Izba Pracy spowodowała, że prawo zostało zastąpione przez politykę. I tu jest sądowy polexit – ocenił prof. Gontarski.