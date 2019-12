Boeing wystrzelił Starlinera, tym razem jeszcze bez załogi

Boeing wystrzelił w piątek statek kosmiczny CST-100 Starliner. Start lotu próbnego odbył się na stacji sił powietrznych Cape Canaveral na przylądku Canaveral na Florydzie w południowo-wschodniej części USA. Może się to okazać milowym krokiem dla NASA w ramach badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Amerykańska agencja do tej pory wysyłała tam załogę na pokładzie rosyjskiego pojazdu kosmicznego Sojuz.

Statek kosmiczny Boeinga CST-100 Starliner skonstruowano we współpracy z komercyjnym programem załogowym CCP (Commercial Crew Program), realizowanym przez NASA od 2009 roku i polegającym m.in. na zapewnieniu wymiany załóg na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ramach tego programu amerykańska agencja skupia się przede wszystkim na budowie statku przeznaczonego do lotów w tzw. dalszy kosmos, w tym na Księżyc.



Starliner został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł pomieścić 7 pasażerów lub kilkuosobową załogę wraz z ładunkiem potrzebnym do realizacji misji kosmicznych. W przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, NASA wyśle tam 4 członków załogi, którzy będą prowadzić badania naukowe pod presją czasu.



Statek Starliner może być wykorzystywany do 10 razy z 6-miesięcznym okresem postoju, mającym na celu przygotowanie pojazdu do następnej podróży.

źródło: NASA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

Wystrzelenie Starlinera odbyło się pomyślnie. NASA poinformowała jednak, że nie zabrakło pewnych problemów, których rozwiązaniem zajęli się kontrolerzy lotu. Statek w pewnym momencie próbnego rejsu nie znajdował się – na zaplanowanej przez naukowców – orbicie. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma dotrzeć w sobotę rano.