Michał Szpak: wesprzyjcie zbiórkę dla Mai Kapłon

Ponad 5,5 mln zł ma kosztować operacja, dzięki której Maja Kapłon, będzie miała szansę uniknąć przykucia do łóżka na resztę życia. Na razie zebrano niespełna 35,5 proc. tej sumy. Gwiazdy „The Voice of Poland” nagrały płytę, z której dochód będzie przeznaczony na operację w USA. – Zwracam się z bezpośrednią prośbą do widzów, aby wesprzeć zbiórkę na siepomaga.pl dla Mai Kapłon. Ta kwota jest duża, ale myślę, że jest to dla nas wszystkich osiągalne – apelował Michał Szpak w „Teleexpressie”.

Przed dwoma laty Maja Kapłon spełniła swoje marzenie, występując w programie „The Voice of Poland”. Dziś jest uwięziona w domu. To skutek krzywiącego się kręgosłupa 24-latki, który naciska na płuca i inne narządy wewnętrzne, po prostu je miażdżąc. Operacja stabilizacji i resekcji kręgosłupa w Nowym Jorku kosztuje równowartość ponad 5,5 mln zł. Na razie udało się zebrać 2,154 mln zł.



– Każdy dzień oczekiwania to regres dla moich płuc i narządów wewnętrznych – mówi Maja, która od urodzenia przeszła już 18 operacji. Ta w USA jest planowana na luty.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

W pomoc Mai, zaangażowały się gwiazdy „The Voice of Poland”, które nagrały specjalną płytę, przeznaczając dochód z jej sprzedaży na pomoc dziewczynie. – Zwracam się z bezpośrednią prośbą do widzów, aby wesprzeć zbiórkę na siepomaga.pl dla Mai Kapłon. Ta kwota jest duża, ale myślę, że jest to dla nas wszystkich osiągalne – apelował Michał Szpak w „Teleexpressie”.Mai Kapłon można pomóc pod na siepomaga.pl pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/maja-kaplon.