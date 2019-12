Posłowie opozycji o głosowaniach. „Wstyd”; „Nie zachowaliśmy czujności”

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zasugerował, że to młodzi szefowie klubów parlamentarnych odpowiadają za przegrane głosowania ws. reformy sądownictwa. – Jestem między innymi ja odpowiedzialny za ten wynik, bo się nie pojawiłem na czas. Takie cedowanie odpowiedzialności wyłącznie na szefów klubów jest moim zdaniem przesadą. Na pewno, gdyby było trochę więcej koordynacji, ten wynik mógłby być lepszy, ale ostatecznie ci, którzy się nie pojawili zawinili – powiedział portalowi tvp.info poseł Lewicy Maciej Gdula, który nie wziął udziału w przegranym przez opozycję głosowaniu.

W czwartkowym głosowaniu nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt PiS ws. zmian w sądownictwie nie wzięło udziału 32 posłów opozycji (KO, Konfederacja, Lewica i PSL). Gdyby przeciwnicy reformy stawili się na Wiejskiej, to Zjednoczona Prawica przegłosowanie projektu zajęłoby znacznie więcej czasu. Wyborcy opozycji są więc rozgoryczeni, bo przed feralnymi głosowaniami politycy KO, Lewicy i PSL zachęcali ich do udziału w protestach ulicznych w obronie sędziów.



W rozmowie z Polsat News przewodniczący PO zasugerował, że przyczyną przegranej głosowania mógł być „brak doświadczenia” niektórych polityków. – Młodzi szefowie klubów parlamentarnych jak Borys Budka czy Krzysztof Gawkowski, ale też Władysław Kosiniak-Kamysz nie poradzili sobie z odpowiedzialnością – stwierdził Schetyna.



Czy inni politycy KO podzielają to tłumaczenie? – Nie zachowaliśmy czujności. Rzeczywiście powinniśmy to głosowanie wygrać. To wstyd dla opozycji – mówił nam poseł KO Waldy Dzikowski.

Z tezą Schetyny nie zgodziła się posłanka Lewicy Anita Sowińska. – Grzegorz Schetyna też nie zdał niestety egzaminu i to znacznie ważniejszego, bo przegrał wybory parlamentarne. My przegraliśmy bitwę, ale zwycięstwo będzie końcowe po naszej stronie – powiedziała.



Politycy Zjednoczonej Prawicy spodziewają się, że konfliktów i wzajemnego obwiniania się opozycji za porażki będzie więcej. – Mogę sobie czasami żartować, bo oni dają mi materiał do dowcipów. Spory załatwia się w rodzinie. „Nie mów matole, co się dzieje w szkole”, „Nie mów nikomu, co się dzieje w domu”. Ten kryzys w PO bardzo się rozlazł, oni czują już oddech Czarzastego. Przecież są sondaże, gdzie Lewica ma 19 procent, a Koalicja Obywatelska 23 – mówił nam poseł PiS Tadeusz Cymański.



– Jest totalny bałagan na opozycji. Wykorzystują tych biednych ludzi na ulicach, którzy w niewielkiej liczbie protestują przeciwko zmianom w sądownictwie. Tymczasem posłowie siedzą w ciepłych gabinetach, smakują dobre wina i zajadają kawior. To pokazuje, jaka przepaść jest między wyborcami PO, PSL-u, Lewicy a posłami, którzy ich reprezentują. Nie być na głosowaniu to tak, jakby nie być w pracy – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.