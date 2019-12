Kolejny dzień protestów. Migranci chcą opuścić Samos [WIDEO]

Afrykańscy migranci wyszli na ulice greckiej wyspy Samos położonej na Morzu Egejskim u wybrzeży Turcji. Do kolejnej manifestacji doszło w piątek, dzień po starciach z policją podczas protestu przeciwko tymczasowemu zatrzymaniu i złym warunkom życia w obozie dla migrantów na wyspie. Funkcjonariusze użyli w czwartek gazu łzawiącego przeciwko protestującym w odpowiedzi na ich atak kamieniami.

Ponad 300 migrantów wyszło z obozu Vathy na wyspie Samos, żądając pozwolenia na opuszczenie wyspy – wynika ze źródeł powołujących się na lokalną policję. Afrykańczycy podczas marszu trzymali kartonowe afisze z różnymi hasłami, m.in. „pozwól nam wyjechać”, „wolność”.



Ugrupowania walczące o prawa człowieka skrytykowały grecki rząd za sposób prowadzenia obozów dla migrantów, twierdząc, że są one bardzo zatłoczone, w złym stanie sanitarnym oraz panuje w nich przemoc.



Burmistrz wyspy Samos zdecydował w czwartek o zamknięciu okolicznej szkoły i przedszkola z powodu demonstracji na ulicach – poinformowała agencja informacyjna AP News.



Protestujący rzucali kamieniami i innymi przedmiotami w kierunku policjantów, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym oraz granatami ogłuszającymi.

Zgodnie z umową między Unią Europejską a Turcją, dotyczącą zatrzymania fal migracyjnych do Europy, osoby, które docierają na greckie wyspy z pobliskiego tureckiego wybrzeża są przetrzymywane w obozach do czasu deportacji, chyba że uda im się otrzymać azyl w Grecji. Natomiast osoby należące do grup wymagających szczególnej troski – z poważnymi problemami zdrowotnymi, rodziny z dziećmi – mogą zostać przewiezione do Grecji.Od tego lata liczba migrantów jednak wzrosła, co doprowadziło do pogorszenia warunków w przeludnionych obozach na wyspach Morza Egejskiego, w tym na Samos. W obozie na tej wyspie przebywa ponad 11 razy więcej osób niż pozwalają na to normy. Według projektu, ośrodek może pomieścić 648 osób, a zarejestrowanych jest 7497.