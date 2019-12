Sędzia Wojciech Ł. z zarzutami. Pogrążyło go selfie?

Były sędzia Wojciech Ł. stawił się w piątek w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty złożenia doniesienia o przestępstwie, którego nie było, i składania fałszywych zeznań. Odmówił składania wyjaśnień i odniesienia się do tego, czy się przyznaje czy też nie. Według śledczych jednym z ważniejszych dowodów obciążających Ł. jest selfie, jakie miał zrobić swoim telefonem, aby zyskać wiarygodność u rzekomego Tomasza Lisa.

W czwartek portal tvp.info poinformowała, że Wojciech Ł. ma usłyszeć w piątek zarzuty dotyczące składania fałszywych zeznań i złożenia doniesienia o przestępstwie, którego nie było. Jak ustaliliśmy, zeznania złożone przez znajomego Wojciecha Ł. stoją w sprzeczności z jego wersją, a dokładna analiza dowodów i ustalenia biegłych, wykazały, że – wbrew jego twierdzeniom – nie doszło do nielegalnego przejęcia laptopa i hejterskich anonimowych kont sędziego.



W piątek, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie prok. Wojciech Mularczyk w czasie briefingu prasowego, potwierdził ustalenia portalu tvp.info.

#wieszwiecej Polub nas

To była prowokacja



– W dniu dzisiejszym do prokuratury stawił się Wojciech Ł. i zostały mu ogłoszone zarzuty popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 238 KK i 233 § 1 KK. Materiał dowodowy będący podstawą zarzutów jest efektem pracy biegłych z zakresu informatyki i przesłuchania świadków – powiedział prok. Mularczyk.



Rzecznik poinformował, że nie znaleziono dowodów na to, by ktokolwiek podszywał się pod Wojciecha Ł. w korespondencji prowadzonej na portalu Twitter i włamywał się na jego konto na portalu.



Według prok. Mularczyka, kontrola urządzeń elektronicznych zabezpieczonych u sędziego przeprowadzona przez biegłych informatyków, nie wykazała, że nastąpiła jakakolwiek ingerencja osób trzecich. – Nie zostało wprowadzone żadne oprogramowanie umożliwiające przejęcie kontroli nad tymi urządzeniami. Ponadto z ekspertyzy wynika, że Wojciech Ł. wykonał, przy użyciu swojego telefonu, zdjęcie typu selfie, wykorzystane jako element weryfikujący – mówił rzecznik.



Na dysku komputera Wojciecha Ł. biegły odnalazł zdjęcie, które zostało wykonane jego telefonem i zostało automatycznie przez usługę iCloud przesłane do zsynchronizowanego z tym telefonem komputera sędziego. Czas wykonania fotografii jest tożsamy z czasem rozmowy prowadzonej za pośrednictwem Twittera i koresponduje z jej treścią. Sposób ustawienia aparatu wskazuje, że zdjęcie zrobił sobie osobiście Wojciech Ł. Przesłuchany w charakterze świadka znajomy sędziego zaprzeczył jednocześnie, jakoby umawiał się z nim w tym samym miejscu i czasie, który wyznaczyli Wojciechowi Ł. dziennikarze. Stoi to w sprzeczności z zeznaniami byłego sędziego, według którego pojawił się przed wskazanym przez dziennikarzy blokiem na warszawskim Wilanowie, aby odebrać książkę od znajomego.



Wojciech Ł. 15 lutego 2016 roku złożył pisemne oświadczenie do krakowskiej prokuratury okręgowej, w którym wnioskował o ściganie osoby, która między 16 a 28 stycznia tego roku miała podszywać się pod niego, by wyrządzić mu szkody osobiste. Jeszcze tego samego dnia zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo. Złożenie zawiadomienia nastąpiło po ukazaniu się 29 stycznia 2016 r. na portalu Kulisy24.com publikacji pt. „Zaplątany sędzia”, w której autorzy opisywali, że znany sędzia nawiązał za pośrednictwem Twittera prywatną korespondencję z osobą, którą wziął za Tomasza Lisa i namawiał ją do przyjęcia nowej strategii w politycznej walce z rządem. Nie napisano wtedy, o kogo dokładnie chodzi.



Jak powiedział prokurator Mularczyk, oskarżony odmówił złożenia oświadczenia odnośnie do treści stawianych mu zarzutów. Nie złożył także wyjaśnień, a przedstawił jedynie oświadczenie natury formalnej.