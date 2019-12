„Ani słowa o Schetynie”. Politycy PO boją się rozmawiać o wyborach w partii

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zdradził, że jest namawiany i proszony, aby kandydować w wyborach na szefa partii. Posłowie PO, z którymi rozmawialiśmy na sejmowych korytarzach, nie chcą jednak komentować tych słów. – W innych tematach chętnie się wypowiem. O wyborach i frakcji Grzegorza wolę nie mówić, żeby się z nim nie kojarzyć i nie mieć problemów, jeśli uda mu się wygrać wybory – powiedział nam poza kamerą jeden z parlamentarzystów. Szef największej partii opozycyjnej jest w jej szeregach od lat nazywany Grzegorzem „Zniszczę cię” Schetyną.

Kto może namawiać Schetynę do dalszego kierowania PO? – Chyba sam siebie. Siedzi przed lustrem i zapewne smakuje na 5 piętrze te drogie wina lub drogie cygara i rozmyśla: »Grzegorz startować? Nie startować?«. Taka rozmowa do obrazu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek poważny po tylu porażkach PO w różnych wyborach chciał, żeby w dalszym ciągu Grzegorz Schetyna był liderem tej formacji – powiedział portalowi tvp.info poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.



Szef PO nie zamierza się jednak poddać. – W styczniu będę komunikował, czy wystartuję w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jestem namawiany i proszony o to, by kandydować – mówił Schetyna w Polsat News.



– Wiem, co udało się zrobić przez cztery lata. Wiem, w jakim stanie otrzymywałem partię 26 stycznia 2016 r. Wtedy mieliśmy między 9, a 11 proc. poparcia i ile nam zajęło ustawienie jej na poziomie 27 proc. Wiem, że to jest proces i nie życzę nikomu przechodzić przez te trudne cztery lata – dodał Schetyna.



Większość posłów PO, z którymi rozmawialiśmy, nie chce w ogóle rozmawiać o Schetynie, aby nie być z nim kojarzonym. W sondażach pokazujących nieufność do polityków lider PO wypada równie źle, co Janusz Korwin-Mikke.



Poseł Waldy Dzikowski, który na rozmowę się zgodził, szybko uciekł od tematu Schetyny. Czy jest pan w grupie namawiającej obecnego szefa PO do startu w partyjnych wyborach? – Nie jestem w żadnej grupie. Przyglądam się tej całej sytuacji, aczkolwiek emocjonalnie, bo jestem w tej partii – odpowiedział.

Poseł Tadeusz Cymański z PiS-u zasugerował, że niepopularny Schetyna jest na korzyść Zjednoczonej Prawicy. – Czy ktoś wyrwie poduszkę spod głowy, jak to bywa w niektórych organizacjach, Grzegorzowi, czy nie? Wiadomo, że mierzy się i szykuje Borys Budka. To zapowiedź batalii wewnątrz rodzinki platformerskiej. Trzymam kciuki, żeby nie zmieniali Grzegorza, bo uważam, że lepszego nie będzie – stwierdził.



– Platforma, która ma prawybory i demokrację kwitnącą, nie powinna mieć problemu, żeby przeprowadzić ten bolesny proces, a później powiedzieć »Wiwat!«. Jeżeli zmienią, to powiedzą »Umarł król, niech żyje król. Borys I Wspaniały« – dodał Cymański.



Chętnych na władzę w PO jest jednak więcej. Do rywalizacji szykuje się była minister sportu Joanna Mucha. – Chciałabym, żebyśmy pokazali zupełnie nowe oblicze PO, żebyśmy spróbowali napełnić ją treścią, bo Platforma dzisiaj tego potrzebuje – oceniła Mucha w rozmowie z PAP.

Poprosiliśmy posłankę KO o skonkretyzowanie, jaką treścią zamierza „napełnić” PO. – Dzięki – usłyszeliśmy tylko. Dopytywaliśmy, czy poznamy treść, o której mówiła w wywiadzie. – Oczywiście, że tak – odpowiedziała. Nie można jej zdradzić wcześniej? – Dziękuję uprzejmie – w ten sposób kilkukrotnie zareagowała na kolejne pytania.



Równie tajemniczy, co do programu Muchy był poseł Dzikowski. – Rozmawialiśmy kilkakrotnie, ale te rozmowy były w cztery oczy, więc zostawię je dla siebie – stwierdził poseł KO.



Złośliwi żartują, że może chodzić o treści artystyczne. Mucha zasłynęła z występów wokalnych podczas okupacji sejmowej mównicy na przełomie 2016 i 2017 roku. Media społecznościowe podbijały śpiewane przez byłą minister piosenki „Nie pucz, kiedy odjadę” i „Znowu z puczem mi nie wyszło”. Posłanka nie rozstawała się wtedy ze smartfonem i robiła relacje wideo z różnych zakątków Sejmu.



– Mieliśmy przyjemność poznać talenty Joanny Muchy podczas słynnego puczu w roku 2016. Myślę, że ze śpiewu miałaby dwóję, chyba na poziomie ogniska muzycznego. Nie mówiąc już ewentualnie o szkole czy konserwatorium muzycznym – powiedział poseł Mosiński.



Poseł Lewicy Maciej Gdula domyśla się, jaki może być program Joanny Muchy. – Od jakiegoś czasu prezentuje taki socjalliberalny program. Program wrażliwego liberalizmu. Na pewno jest to coś nowego na tle takiej ortodoksji platformerskiej. Takiej ortodoksji wolnorynkowej związanej z ograniczaniem działań państwa i podatków, dowartościowywaniem aktywności oddolnej. Joanna Mucha prezentuje inną wrażliwość i młodą PO, bardziej otwartą na kwestie ekologiczne – mówił Gdula.