KE szybsza od opozycji w Sejmie. „Wiarygodność Komisji pod dużym znakiem zapytania”

– Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż dzisiaj nad ranem – mówił z sejmowej mównicy Borys Budka (PO) w związku z informacją, że Komisja Europejska apeluje o wstrzymanie prac nad projektem dotyczącym dyscyplinowania sędziów. Wcześniej politycy opozycji wskazywali, że nie mieli czasu na zapoznanie się z poprawkami do nowelizacji. – To ciekawe, że Komisja Europejska w tak krótkim czasie jest w stanie wypowiadać się w sposób jednoznaczny na temat ustawy – skomentował sytuację Jan Kanthak (PiS), poseł sprawozdawca projektu nowelizacji ustaw sądowych.

– Komisja Europejska zdążyła się zaznajomić z poprawkami, które są przygotowywane? – pytał obecny również na konferencji poseł Jacek Ozdoba.



– To ciekawe, że Komisja Europejska w tak krótkim czasie jest w stanie wypowiadać się w sposób jednoznaczny na temat ustawy. Jednak wymaga to przetłumaczenia, zapoznania się z prawodawstwem i całym ustrojem sądów powszechnych w Polsce, a jak słusznie zauważył poseł Jacek Ozdoba, kwestia poprawek, które zostały zgłoszone wczoraj wieczorem o godz. 19 na posiedzeniu komisji sejmowej stawiają pod dużym znakiem zapytania kwestię wiarygodności KE w tym zakresie – dodał Kanthak.



– Myślę, że komisarze się nie zapoznali z poprawkami. Polska jest suwerennym państwem, które przyjmuje takie ustawy, jakie uznaje za stosowne. (...) Jeśli pan prezydent podpisze taką ustawę, będzie to obowiązujące w Polsce prawo – podkreślił. Dodał, że PiS zapozna się ze stanowiskiem KE. – To jest dla nas istotne – stwierdził.



W jego opinii wniesione poprawki rozwiewają wątpliwości dotyczące stosowania unijnego prawa w zakresie ustawy dotyczącej sędziów.

