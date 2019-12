Lewandowski siódmym piłkarzem roku w plebiscycie „The Guardian”

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski zajął siódme miejsce w plebiscycie brytyjskiego dziennika „The Guardian” na najlepszego piłkarza 2019 roku. Zwyciężył Argentyńczyk Lionel Messi. Listę stu najlepszych stworzyło 239 ekspertów z 63 krajów.

The 100 best male footballers in the world 2019 https://t.co/WHndaPGut6 pic.twitter.com/0P6po4D5gj