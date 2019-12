Trwa holowanie uszkodzonego jachtu. Jest ryzyko, że zacznie tonąć

Uszkodzony jacht wędkarski „Hunter” z 14 osobami na pokładzie holowany jest do portu w Ustce. Jednostka ma uszkodzony wał napędowy. Jest ryzyko, że wał wypadnie poza kadłub i jacht zacznie tonąć – powiedział rzecznik SAR w Gdyni Rafał Goeck.

Od około godz. 11 w piątek statek ratowniczy „Orkan” holuje uszkodzony jacht wędkarski „Hunter” do portu w Ustce. Jak poinformował rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Gdyni Rafał Goeck, na pokładzie 11- metrowego jachtu 12 wędkarzy i dwóch członków załogi. Do portu jednostka powinna dopłynąć około godz. 17.



–Jest ryzyko, że wypadnie poza obręb kadłuba, może powstać otwór, przez który woda się będzie dostawać do środka i jednostka zacznie tonąć – powiedział Goeck.



Poinformował, że do zdarzenia doszło około 25 mil morskich na północ od Ustki. Załoga zgłosiła uszkodzenie wału przed godz. 7 rano, ale wtedy nie było zagrożenia zatonięcia jednostki. Dopiero około godz. 8.30 uszkodzony wał zaczął się przemieszczać, co spowodowało zagrożenie przebicia kadłuba. Kilkanaście minut później jednostki SAR - statki „Orkan” z Ustki i „Huragan” z Łeby - rozpoczęły akcję ratunkową.

