Pierwsza „dziewczyna Bonda” nie żyje

Nie żyje Claudine Auger, która zagrała pierwszą dziewczynę Bonda. Jak poinformowała agencja Time Art, aktorka zmarła w swoim domu w Paryżu. Przyczyny śmierci nie zostały podane do wiadomości. Miała 78 lat.

Zasłynęła w 1965 r.ku, kiedy zagrała tajemniczą postać Dominique Derval, znaną również jako Domino, w filmie „Operacja Piorun” z Seanem Connerym w roli głównej.



Artystka urodziła się w Paryżu w 1941 r. Startowała w wyborach Miss World w 1958 r., zajęła wtedy drugie miejsce. To otworzyło jej wrota do kariery modelki. Claudine Auger marzyła jednak o aktorstwie i zaczęła uczęszczać do szkoły aktorskiej oraz na kursy.



Dzięki małżeństwu z reżyserem Pierrem Gaspard-Huitem udało jej się zdobyć rolę w filmie „Człowiek w żelaznej masce”, który zyskał dużą popularność. Ostatni raz na ekranie można ją było zobaczyć w 1995 r.

