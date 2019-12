Prezydent: Przekazanie wojsku Black Hawków to początek modernizacji polskiej floty śmigłowcowej

– Śmigłowce Black Hawk stają się jednym z najważniejszych elementów wyposażenia polskich sił specjalnych – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas ceremonii przekazania Wojskom Specjalnym czterech śmigłowców Sikorsky S-70i.

Prezydent podkreślił, że śmigłowce Black Hawk są nam doskonale znane i wypróbowane. Dodał, iż nasi żołnierze „wielokrotnie mieli możliwość w różnych częściach świata, w czasie wykonywania swoich zadań i w czasie ćwiczeń, korzystać z tych śmigłowców, które są na stanie armii sojuszniczych, przede wszystkim na stanie armii Stanów Zjednoczonych”.



– Dzisiaj te śmigłowce – co dla nas także bardzo ważne, wyprodukowane w Mielcu, wyprodukowane oczywiście w ramach współpracy z wielką firmą ze Stanów Zjednoczonych, ale wyprodukowane przez polskich pracowników w dolinie lotniczej, jak to nazywamy na Podkarpaciu, stają się elementem, mam nadzieję, jednym z najważniejszych elementów wyposażenia polskich wojsk specjalnych – powiedział Andrzej Duda.



Dodał, iż na razie są to cztery śmigłowce, ale – jak zaznaczył – „mamy nadzieję, że w miarę ich używania, w miarę także i zapoznawania się szczegółowo z tym sprzętem, będziemy mogli to wyposażenie dla naszych sił specjalnych, a potem dla innych sił, które będą tego potrzebowały, rozwijać – podkreślił prezydent.



Życzył też żołnierzom, aby śmigłowce dobrze im służyły.

„Żołnierze polskich sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt”



– Żołnierze polskich sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt, taki sprzęt właśnie dziś wchodzi do służby – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.



Podkreślił, że wyposażenie Wojsk Specjalnych w tak nowoczesny sprzęt jest ogromnym sukcesem. – To śmigłowce, które należą do sił zbrojnych wielu państw, które zostały sprawdzone w walce – mówił Błaszczak.



Zaznaczył, że przekazany sprzęt został wyprodukowany w polskich zakładach w Mielcu, gdzie „tętni życie polskiej myśli technologicznej i lotniczej”.



Błaszczak podkreślił, że polscy żołnierze sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt. Jak dodał, „ten sprzęt właśnie dziś wchodzi do służby”. Szef MON zaznaczył również, że przekazane śmigłowce są wyposażone w najnowocześniejsze systemy łączności i nawigacji. Jak dodał „są wyposażone tak, jak życzyli sobie żołnierze sił specjalnych”.





Maszyny przeznaczone do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych



Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych 25 stycznia.



Maszyny są przeznaczone do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych, umowa zawiera też pakiet logistyczny i szkoleniowy.



Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zapasu części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzętu na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców, a pakiet szkoleniowy – szkolenie pilotów i personelu technicznego.



Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a firmą Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu. Jej wartość, to 683 mln 400 tys. zł brutto.





