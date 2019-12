W grudniu spadł ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w grudniu 2019 r. wyniósł 99,7 pkt.; spadł w porównaniu do wartości notowanej w listopadzie 2019 r. i w grudniu 2018 r. – poinformował w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

„Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i usług kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie, dotycząca handlu detalicznego – na wyższym poziomie. W przypadku budownictwa składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu” – czytamy w komunikacie GUS.



„W stosunku do grudnia 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z grudniem ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się” – informuje GUS.



Urząd wyjaśnił, że w grudniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są pozytywne, choć nieco gorsze od sygnalizowanych w listopadzie br.

Prognozy produkcji są mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w grudniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, również prognozy zatrudnienia są optymistyczne i zbliżone do przewidywań formułowanych w listopadzie br.” – napisano.



Natomiast wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się w grudniu na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem. Wyjaśniono, że oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco bardziej korzystne niż sygnalizowano w listopadzie br.



Przewidywania dotyczące sprzedaży wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za nadmierny.



„W grudniu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, nieco niższym niż przed miesiącem. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w listopadzie br.”