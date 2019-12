Prokuratura przywróciła dostęp członkom komisji smoleńskiej do Tu 154 M nr 102

Prokuratura Krajowa z dniem 10 grudnia 2019 r. przywróciła swobodny dostęp członkom podkomisji oraz jej ekspertom do dowodu rzeczowego w postaci samolotu Tu 154 M nr 102, przychylając się do zażalenia szefa podkomisji – poinformowała sekretarz podkomisji Marta Palonek.

Zgodnie z postanowieniem prokuratury z 6 listopada 2019 r. dostęp do jedynego pozostałego w Polsce Tu-154 wymagał zgody śledczych. Zdaniem podkomisji treść tego postanowienia była sprzeczna z porozumieniem między MON a prokuraturą.



„Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem Prokuratura Krajowa z dniem 10 grudnia 2019 r. przywróciła swobodny dostęp członkom Podkomisji oraz jej ekspertom do dowodu rzeczowego w postaci samolotu Tu 154 M nr 102, przychylające się do zażalenia Przewodniczącego Podkomisji na postanowienie Prokuratury Krajowej z dnia 6 listopada 2019 r.” – czytamy w oświadczeniu sekretarz podkomisji Marty Palonek.



10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

