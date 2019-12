Była polska modelka oskarża Harveya Weinsteina o molestowanie

Kolejne oskarżenie pod adresem hollywoodzkiego producenta Harveya Weinsteina. Tym razem o napaść na tle seksualnym oskarża go pochodząca z Wrocławia była modelka Kaja Funez Sokoła. Twierdzi, że do zdarzenia doszło w 2002 roku, gdy przyjechała do Stanów, by pracować jako modelka. Miała wtedy szesnaście lat. Sprawa trafiła do sądu.

Według słów Sokoły, poznała hollywoodzkiego producenta podczas jednego z wydarzeń związanych organizowanych przez reprezentującą ją agencję. Weinstein zaprosił ją wtedy na lunch, w trakcie którego chciał z nią porozmawiać o tym, jak chce pomóc jej w rozwoju kariery aktorskiej. Modelka się zgodziła, ale zamiast na lunch, kierowca Weinsteina zawiózł ją prosto do mieszkania producenta. Tam Weinstein miał straszyć ją i molestować.



Zanim do tego doszło, próbował ją przekonywać, że jeśli chce zrobić karierę aktorską, musi być gotowa zrobić wszystko, czego będą oczekiwać od niej reżyserzy. Łącznie z rozbieraniem się przed kamerą. Potem z kolei przekonywał ją, że to, do czego doszło w jego mieszkaniu, było zupełnie normalne.



Harveya Weinsteina oskarża o molestowanie kilkadziesiąt kobiet. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że przedstawiciele producenta zawrą z nimi ugodę i wypłacą im 25 milionów dolarów za to, żeby sprawa nie trafiła do sądu, a producent za kratki.

Obrońcy Sokoły w oświadczeniu wyrażają nadzieję, że nowy pozew przeciwko Weinsteinowi zachęci inne ofiary do odrzucenia ugody i walki o skazanie Harveya Weinsteina.



Przedstawiciele producenta nie komentują sprawy.



Sokoła po raz pierwszy oskarżyła Weinsteina w 2018 r. Nieznane było wtedy jej nazwisko, a jej zeznania, będące częścią pozwu zbiorowego, zostały przedstawione jako złożone przez Jane Doe (nazwisko używane w USA dla określenia kobiety o niezidentyfikowanej lub ukrytej tożsamości).



Ówczesny adwokat producenta stwierdził, że są nieprawdziwe.

źródło: pap

33-letnia obecnie Kaja Funez Sokoła mieszka w Warszawie. W Nowym Jorku i Los Angeles pracowała jako modelka oraz uczęszczała na zajęcia aktorskie. W trakcie kariery pracowała m.in. przy kampaniach La Perly, Shisheido czy Pinko i występowała w pokazach dla najlepszych domów mody.Po pewnym czasie zdecydowała przeprowadzić się do Polski, aby ukończyć studia psychologiczne. Została psychologiem klinicznym. Jest psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia.