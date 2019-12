Handlowali nielegalnymi papierosami. Skarb Państwa stracił ponad 5,5 mln zł 

Pięć osób, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej skupowały, magazynowały i wprowadzały na teren kraju wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy zostało zatrzymanych. Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 5,5 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji nadkom. Marta Tabasz-Rygiel, zatrzymani to mieszkańcy woj. podkarpackiego i śląskiego oraz obywatel Ukrainy. Są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnianie przestępstw skarbowych, a dwóch – o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.



Zatrzymanie podejrzanych to wspólna akcja policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.



Nadkom. Tabasz-Rygiel wyjawiła, że funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą wytypowali dziewięć adresów na terenie kraju, gdzie mogły być przechowywane nielegalne papierosy.

– Przestępcy wprowadzili do obrotu łącznie ponad 4,6 mln sztuk nielegalnych papierosów. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 3538 paczek papierosów różnych marek, blisko 9 tys. zł oraz wartą 70 tys. zł kię sportage – poinformowała rzeczniczka KWP w Rzeszowie.



Dodała, że uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy i podatku VAT wyniosło ponad 5,5 mln zł.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie postawiono im zarzuty popełniania przestępstw skarbowych. Ponadto 41-latek z powiatu łańcuckiego i 46-letni mieszkaniec woj. śląskiego usłyszeli zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.



Do aresztów trafili także 35-letni obywatel Ukrainy, 47-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego i 53-latek z województwa śląskiego.