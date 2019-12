Drastycznie rosną kary za zaśmiecanie. Prawie 1 tys. zł za wyrzucenie gumy i niedopałka

Będą surowsze kary za zaśmiecanie Brukseli – zdecydowały władze miasta. Na przykład za wyrzucenie gumy bądź niedopałka na ulicy grozić będzie mandat w wysokości 200 euro.

W niektórych przypadkach kary wzrosną czterokrotnie. Będzie to dotyczyć wyrzucenia niedopałka na ulicy – do tej pory mandat wynosił 50 euro. W przypadku wyrzucenia gumy do żucia kara będzie dwukrotnie wyższa.



Wzrosły też mandaty za wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych i poza wyznaczonymi dniami. Dotychczas trzeba było zapłacić 150 euro za metr sześcienny, teraz kara będzie wynosić 500 euro.



Jeśli natomiast w wyrzuconych śmieciach zostaną znalezione materiały budowlane lub środki chemiczne, kara może sięgnąć nawet kilka tysięcy euro. Mandaty za te przewinienia będą dwukrotnie wyższe, jeśli śmieci zostaną wyrzucone w parkach, czy w lasach.

