Zamiast pod choinkę, trafiły w ręce służb

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przejęli 32 tys. podróbek. W ich ręce wpadły podrobione perfumy, ubrania, torebki, plecaki i zabawki warte wiele milionów złotych. Przestępców zatrzymano na gorącym uczynku, gdy dbierali kolejną dostawę towaru.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji skontrolowali magazyny na terenie powiatu radomskiego, płońskiego i Warszawy. Szukali niebezpiecznych towarów, szkodliwych dla zdrowia i życia.



W sumie wkroczyli i przeszukali siedem magazynów, pięć mieszkań i cztery pojazdy, które służyły do transportu nielegalnych towarów. Zarekwirowali 22 tys. sztuk podrobionych perfum, ponad 9 tys. odzieży, 700 szt. wyrobów galanteryjnych (głównie toreb i plecaków), 95 szt. zabawek i 71 kg melasy tytoniowej.



Zatrzymali sześć osób. Łotysz i Turek odbierali właśnie kolejną dostawę nielegalnego towaru. W nielegalną działalność zaangażowanych było również czterech Polaków. Oni sprowadzali podróbki do kraju.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego obrotu towarami, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Zostali tymczasowo aresztowani.

